Посёлок Воровского: хрустальный отблеск судогодских лесов

Новый выпуск программы «Место на жительство»

Посёлок имени Воровского большой. Он и по советским меркам был немалый — две с половиной тысячи населения. А сейчас хоть и меньше — около двух тысяч, — но всё равно внушительный. Судогодский район. Дремучие леса. Это, чтобы вы представляли, по дороге из Владимира в Муром до Мошка, а там направо. От областного центра до Мошка 71 километр, после ещё 14, всего, стало быть, 85. Программа «Место на жительство» предлагает заглянуть в этот интересный уголок Владимирской области. Смотрим!

Было — стало

Прежде посёлок был в «шоколаде», потому что производил хрусталь. Он и авторские изделия из простого стекла производил, но хрусталь для советского человека — это синоним роскоши. А роскошь подразумевает достаток — и для того, кто покупает, и для того, кто производит.

— На заводе работало около 1200 человек. Выпускали около 80 видов разных изделий. Торговали и в Советском Союзе, и за рубежом, — вспоминает Виктор Котенёв, председатель Совета ветеранов  МО «Мошокское». Когда-то он был на заводе начальником цеха.

Ветеран завода в посёлке имени Воровского Виктор Котенёв

Но те времена прошли. Сегодня новые реалии. Завод переключился на машинное производство — штампует стекло. Посуду так далее. На производстве 80 работников вместо прежних 1200. Прогресс, так сказать.

Изделия их хрусталя, выпускавшиеся на заводе

Остальным жителям посёлка Воровского приходится искать работу на стороне. Многие трудятся вахтовым методом: Гусь-Хрустальный, Судогда, Владимир, Москва. География широкая.

Сейчас завод строит новый производственный корпус

И вместе с тем, посёлок не производит впечатление депрессивного. Там оживлённо. Много людей, много транспорта. Молодёжи, кстати, много. И вообще, по сравнению с иной сельской пасторалью, жизнь, кажется, кипит.

Квадракоптеры для школьников

Посёлок имени Воровского можно назвать «упакованным». С точки зрения благ, это так. Есть газ. Есть центральный водопровод. Есть вся социальная инфраструктура: садик, школа, Дом культуры, почта, магазины… И врачебная амбулатория, которая раньше была ужас-ужас, а теперь переезжает в новое здание.

Новая врачебная амбулатория в посёлке имени Воровского

— Думаем, что работать будем в лучших условиях, — говорит и.о. старшей медсестры Наталья Карпова. — Приобрели новое оборудование: кардиографы, калькоскоп, пульсоксиметры. И для детей — новые ростомеры, электронные весы, бэби-аппарат, обогревающий место, где мы принимают деток.

Теперь бы штат доукомплектовать. Поиском медперсонала занимается руководство Судогодской ЦРБ.

Детей и вообще молодёжи в посёлке много. В школе, например, учатся 360 человек. И условия для этого не хуже городских. А кое в чем и лучше. С прошлого года на базе школы в рамках нацпроекта «Образование» появилась «Точка роста».

Занятия в поселковой школе теперь проводятся с помощью ноутбуков

На базе «Точки роста» организовано несколько видеостудий.

«Точка роста» — это такой академгородок в учебном заведении. Там — ноутбуки, комплектs робототехники, 3-D принтер для моделирования и квадракоптеры. И всё это действует, работает, на всём этом дети занимаются.

Музей с 1939 года

Школьники идут в ногу со временем, но при этом хранят традиции земляков. В школе действует краеведческий музей. Он начал работать ещё в 1939 году. Там — вся история посёлка. Но самое главное: ребята ведут поисковую работу и открывают новые важные страницы прошлого. Первое объединение поисковиков назвали «Группа-30». Сейчас уже внуки первых энтузиастов продолжают их работу.

Один из проектов школы — поиск мест захоронения выпускников школы 1941 года.

Директор школы Светлана Багрова в школьном музее

— Буквально перед Днём Победы в нашу школу пришёл ответ из Словакии, где мы разыскивали место захоронения участника Великой Отечественной войны, жителя нашего посёлка Василия Ивановича Гущина, — рассказала Светлана Багрова, директор школы. — Нам сообщили, что все захоронения советских воинов были вынесены на кладбище в городе Штурово, и благодаря нашему письму имя Василия Ивановича появится на памятнике в этом городе.  

Кстати, школа в посёлке ещё и центр спортивной жизни. Там недавно отремонтировали спортзал, учителя физкультуры — молодые-активные, а такого количества велосипедов перед учебными корпусами мы не видели нигде.

Велосипеды возле школы в посёлке имени Воровского

Раньше в посёлке были хорошие футбольные и хоккейные команды. Если в ближайшее время построят крытый хоккейный каток (сейчас строители работают над нулевым циклом), то можно будет вернуть передовые позиции в этом виде спорта.

Благоустройство и недвижимость

Из недавних объектов строительства и благоустройства можно назвать часовню-храм. Она сделана на частные деньги. А на бюджетные по программе «Благоустройства городской среды» приведены в порядок памятники жителям посёлков Воровского и Мошок, погибших на фронтах Великой Отечественной.

Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в посёлке имени Воровского

— Мы приняли решение: на деньги, выделенные по программе, отремонтировать эти два памятника. Они были в плохом состоянии. На третий памятник на кладбище на Воровском — воинам, умершим уже после войны, собрали пожертвования жители, предприниматели, администрация, — сказал глава Юрий Багров, глава администрации МО «Мошокское».

Для газифицированного посёлка, да ещё с центральным водопроводом цены на недвижимость очень демократичные. «Трёшку» в многоквартирном доме можно купить за миллион. Частные дома, конечно, разные, но обычный деревенский можно взять за полмиллиона. Кстати, сейчас газифицируют другие близлежащие населённые пункты — Мошок, Красный куст, Гонобилово, Баркино. А там места тоже дай Бог в плане экологии.

Так что варианты есть, причём экономичные.

Рядом с посёлком Воровского идут подготовительные работы для строительства новой трассы М-12 «Москва-Казань». Возможно, её появление также даст развитие территориям, по которым она проходит. Во всяком случае, там будет какая-то инфраструктура: заправки, кафе, автосервис и прочее, а это тоже всё надо обслуживать.

Подготовительные работы строительства трассы М-12 у посёлка имени Воровского

Москвичи же сюда работать не поедут. Будут местные, а значит, часть тех жителей посёлка Воровского, что сейчас работают вдали от дома, смогут вернуться. Плюс местный бюджет выиграет. И сам посёлок сможет быть ещё более привлекательным.

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Николай Лившиц

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