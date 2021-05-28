Посёлок Воровского: хрустальный отблеск судогодских лесов

Посёлок имени Воровского большой. Он и по советским меркам был немалый — две с половиной тысячи населения. А сейчас хоть и меньше — около двух тысяч, — но всё равно внушительный. Судогодский район. Дремучие леса. Это, чтобы вы представляли, по дороге из Владимира в Муром до Мошка, а там направо. От областного центра до Мошка 71 километр, после ещё 14, всего, стало быть, 85. Программа «Место на жительство» предлагает заглянуть в этот интересный уголок Владимирской области. Смотрим!

Было — стало

Прежде посёлок был в «шоколаде», потому что производил хрусталь. Он и авторские изделия из простого стекла производил, но хрусталь для советского человека — это синоним роскоши. А роскошь подразумевает достаток — и для того, кто покупает, и для того, кто производит.

— На заводе работало около 1200 человек. Выпускали около 80 видов разных изделий. Торговали и в Советском Союзе, и за рубежом, — вспоминает Виктор Котенёв, председатель Совета ветеранов МО «Мошокское». Когда-то он был на заводе начальником цеха.

Но те времена прошли. Сегодня новые реалии. Завод переключился на машинное производство — штампует стекло. Посуду так далее. На производстве 80 работников вместо прежних 1200. Прогресс, так сказать.

Остальным жителям посёлка Воровского приходится искать работу на стороне. Многие трудятся вахтовым методом: Гусь-Хрустальный, Судогда, Владимир, Москва. География широкая.

Сейчас завод строит новый производственный корпус

И вместе с тем, посёлок не производит впечатление депрессивного. Там оживлённо. Много людей, много транспорта. Молодёжи, кстати, много. И вообще, по сравнению с иной сельской пасторалью, жизнь, кажется, кипит.

Квадракоптеры для школьников

Посёлок имени Воровского можно назвать «упакованным». С точки зрения благ, это так. Есть газ. Есть центральный водопровод. Есть вся социальная инфраструктура: садик, школа, Дом культуры, почта, магазины… И врачебная амбулатория, которая раньше была ужас-ужас, а теперь переезжает в новое здание.

— Думаем, что работать будем в лучших условиях, — говорит и.о. старшей медсестры Наталья Карпова. — Приобрели новое оборудование: кардиографы, калькоскоп, пульсоксиметры. И для детей — новые ростомеры, электронные весы, бэби-аппарат, обогревающий место, где мы принимают деток.

Теперь бы штат доукомплектовать. Поиском медперсонала занимается руководство Судогодской ЦРБ.

Детей и вообще молодёжи в посёлке много. В школе, например, учатся 360 человек. И условия для этого не хуже городских. А кое в чем и лучше. С прошлого года на базе школы в рамках нацпроекта «Образование» появилась «Точка роста».

На базе «Точки роста» организовано несколько видеостудий.

«Точка роста» — это такой академгородок в учебном заведении. Там — ноутбуки, комплектs робототехники, 3-D принтер для моделирования и квадракоптеры. И всё это действует, работает, на всём этом дети занимаются.

Музей с 1939 года

Школьники идут в ногу со временем, но при этом хранят традиции земляков. В школе действует краеведческий музей. Он начал работать ещё в 1939 году. Там — вся история посёлка. Но самое главное: ребята ведут поисковую работу и открывают новые важные страницы прошлого. Первое объединение поисковиков назвали «Группа-30». Сейчас уже внуки первых энтузиастов продолжают их работу.

Один из проектов школы — поиск мест захоронения выпускников школы 1941 года.

— Буквально перед Днём Победы в нашу школу пришёл ответ из Словакии, где мы разыскивали место захоронения участника Великой Отечественной войны, жителя нашего посёлка Василия Ивановича Гущина, — рассказала Светлана Багрова, директор школы. — Нам сообщили, что все захоронения советских воинов были вынесены на кладбище в городе Штурово, и благодаря нашему письму имя Василия Ивановича появится на памятнике в этом городе.

Кстати, школа в посёлке ещё и центр спортивной жизни. Там недавно отремонтировали спортзал, учителя физкультуры — молодые-активные, а такого количества велосипедов перед учебными корпусами мы не видели нигде.

Раньше в посёлке были хорошие футбольные и хоккейные команды. Если в ближайшее время построят крытый хоккейный каток (сейчас строители работают над нулевым циклом), то можно будет вернуть передовые позиции в этом виде спорта.

Благоустройство и недвижимость

Из недавних объектов строительства и благоустройства можно назвать часовню-храм. Она сделана на частные деньги. А на бюджетные по программе «Благоустройства городской среды» приведены в порядок памятники жителям посёлков Воровского и Мошок, погибших на фронтах Великой Отечественной.

— Мы приняли решение: на деньги, выделенные по программе, отремонтировать эти два памятника. Они были в плохом состоянии. На третий памятник на кладбище на Воровском — воинам, умершим уже после войны, собрали пожертвования жители, предприниматели, администрация, — сказал глава Юрий Багров, глава администрации МО «Мошокское».

Для газифицированного посёлка, да ещё с центральным водопроводом цены на недвижимость очень демократичные. «Трёшку» в многоквартирном доме можно купить за миллион. Частные дома, конечно, разные, но обычный деревенский можно взять за полмиллиона. Кстати, сейчас газифицируют другие близлежащие населённые пункты — Мошок, Красный куст, Гонобилово, Баркино. А там места тоже дай Бог в плане экологии.

Так что варианты есть, причём экономичные.

Рядом с посёлком Воровского идут подготовительные работы для строительства новой трассы М-12 «Москва-Казань». Возможно, её появление также даст развитие территориям, по которым она проходит. Во всяком случае, там будет какая-то инфраструктура: заправки, кафе, автосервис и прочее, а это тоже всё надо обслуживать.

Москвичи же сюда работать не поедут. Будут местные, а значит, часть тех жителей посёлка Воровского, что сейчас работают вдали от дома, смогут вернуться. Плюс местный бюджет выиграет. И сам посёлок сможет быть ещё более привлекательным.