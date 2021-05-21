Пострадавшую от урагана крышу Гороховецкой ЦРБ восстановят за счет областного бюджета

Крышу центральной районной больницы в Гороховце, поврежденную из-за сильного ветра, восстановят за счет средств областного бюджета. Сейчас руководство больницы готовит проектно-сметную документацию по определению стоимости ремонта кровли. Как только эта работа будет завершена, администрация Владимирской области выделит средства для скорейшего устранения последствий удара стихии, сообщила врио заместителя губернатора региона Ольга Гребнёва. Накануне чиновница на месте оценила последствия пронесшейся стихии.

А пока на месте повреждённой крыши возведена временная стропильная конструкция. Это позволит исключить попадание осадков внутрь стационара. Пути для движения и пожарной эвакуации расчищены от упавших на прилегающей территории деревьев, оперативно восстановлены электро- и водоснабжение, Интернет и телефонная связь.

Напомним, что обрушившийся в минувшую субботу штормовой ветер наделал в регионе немало бед. Он сносил все на своем пути. Главный удар пришелся на Муром. Там ветер повалил более 50 деревьев, пострадали, как минимум, 5 автомобилей, припаркованных вблизи зелёных насаждений. Порывы ветры были настолько сильными, что падали остановки общественного транспорта, рвались провода, падали столбы ЛЭП, погнулись даже кресты на куполах муромских церквей. Прошелся ветер и по Гороховецкому району. Ряд населенных пунктов остался без электроэнергии.

Ранее главный врач учреждения Василий Бондаренко заявлял, что ЧП не повлияло на оказание медицинской помощи. Во время проведения восстановительных работ учреждение работало в штатном режиме.

Плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Между тем в Гороховце заканчивается ремонт взрослой и детской районных поликлиник. Там внедрят технологии «бережливой поликлиники».

— В ближайшее время работы будут завершены, и жители города и всего Гороховецкого района смогут получать квалифицированную первичную медико-санитарную помощь в современных условиях, – отметила врио вице-губернатора Ольга Гребнёва в ходе визита в Гороховец.

Гороховецкая центральная районная больница обслуживает более 20,6 тысячи человек, в том числе около 8 тысяч сельских жителей. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в день, в ней ведётся приём пациентов по 16 специальностям. В поликлинике развернуты 16 стационарозамещающих коек дневного пребывания и 5 коек стационара на дому. Стационар рассчитан на 109 круглосуточных коек и 9 коек дневного пребывания (акушерство и гинекология). Имеется отделение скорой неотложной помощи, выполняющей более 6 тысячи вызовов ежегодно.