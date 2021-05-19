Последний звонок для школьников Владимира прозвенит 21 мая

Стала известна дата, когда выпускники владимирских школ официально попрощаются со школой. Последний звонок для них прозвенит 21 мая. Так как традиционного шествия выпускников в центре города не будет, управление образования предложило онлайн-развлечения, безопасные в эпидемиологическом отношении. Например, выпускникам предложили принять участие в онлайн-челлендже «Последний звонок-2021». Он проходит в группе «Владимир — умный город». Участникам необходимо рассказать о себе в видеороликах, вспомнить самые яркие моменты школьной жизни, поздравить учителей.

Также в день проведения Последнего звонка будут подведены итоги онлайн-конкурса «Классный выпуск». Его участниками могут стать не только выпускники, родители, педагоги, но и все желающие. Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее поздравление, адресованное выпускникам» и «Классный классный». Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо до 20 мая выложить конкурсную работу в соцсети под хештегами #Классныйвыпуск, #конкурсВладимир, #ростелеком.

Авторы трех самых оригинальных и душевных напутствий и три классных руководителя, получивших наибольшее количество положительных отзывов, будут награждены подарками от спонсора, сообщает мэрия Владимира.

Вместо торжественного шествия по городу выпускники будут участвовать в онлайн-флешмобе.

В этом году выпускные классы 43 школ и гимназий Владимира заканчивают 1753 ученика. Больше всего выпускников в Промышленно-коммерческом лицее — 126 учащихся. Его выпускники активно готовятся к празднику.

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора все общегородские акции перенесены в онлайн.

— Школьные праздники пройдут с обязательной термометрией, соблюдением социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты, а также с учетом требований разделения потоков, — сообщает пресс-служба мэрии.

Последнее слово за директором

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области родителям школьников разрешили присутствовать на последних звонках и выпускных вечерах своих детей. Но с одной оговоркой: мамам и папам придется соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности. Об этом «Призыву» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом решение по окончательному варианту проведения праздника остается за директорами школ. Так, сегодня родители учащихся школы № 19 рассказали, что в последний момент им объявили о том, что на праздник пустят максимум два родителя от класса.

В пресс-службе городской мэрии поясняют, что возможность пригласить на праздник родителей, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности, есть не в каждом учебном заведении города. Собираться на торжества можно будет только конкретными классами в отдельных помещениях. Никаких пересечений выпускников быть не должно. А помещение для организации праздника в таком формате есть не везде.