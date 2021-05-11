После стрельбы в Казани охранные системы в школах Владимира проверят

После трагедии в Казани владимирские школы ждут внеплановые проверки. Об этом «Призыву» сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации областного центра Александр Карпилович. По его словам, внимание уделят системам обеспечения охраны.

— Все школы города Владимира оборудованы охранными системами, в каждой школе установлены тревожные кнопки. Естественно, казанская трагедия — ещё один повод провести оперативную ревизию работы этих систем, — отметил Александр Карпилович. — То, что произошло в Казани, даже не укладывается в голове.

Трагедия в Казани

Как минимум, восемь человек погибли во время стрельбы в школе № 175, расположенной в столице Татарстана. Трагедия унесла жизни семерых детей и одной учительницы. Еще 20 человек получили травмы, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Татарстан. Трагедия произошла сегодня утром.

— Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет. Официально на нём зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развёрнуты, — сказал глава региона Рустам Минниханов в эфире телеканала «Россия-1».

Первоначально сообщалось, что в учебное заведение зашли двое вооруженных преступников и открыли огонь. По последним данным, нападение на школу осуществил один человек. Его удалось задержать. Молодой человек окончил это учебное заведение четыре года назад, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию школы. Следствие назначит ему психолого-психиатрическую экспертизу.

Стрелок с манией величия

Молодой человек, устроивший стрельбу в школе, раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Life Shot сообщает «Лента ру». По данным канала, стрелок заявил, что хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом нападавший подчеркнул, что устроил атаку на учебное заведение в одиночку.

Нападавший пояснил, что изготавливать боеприпасы научился по материалам, размещённым в Интернете.

После стрельбы в школе на территории республики Татарстан введён режим контртеррористической операции. Занятия второй смены отменены по всему городу. Завтра в Казани — день траура.

Президент России выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе Казани детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту, сообщило информационное агентство ТАСС.