После перелома крестца я не могла ходить. Тогда появилась мечта о кубиках на животе

За авторским хештегом #надюхажелезнаяпрессуха, кажется, вся суть чемпионки Европы по бодифитнесу. Идеальные пропорции и живот с кубиками — это только видимая сторона медали. Железный у девушки из Владимира еще и характер. Когда в 15 лет она упала с высоты двухэтажного дома прямо на спину, прогнозы были самые пессимистичные. Из-за перелома крестца полгода Надежда Афанасьева не могла встать с постели. А потом решила, что не просто восстановится, а достигнет идеальной формы. Спустя семь лет равных на первенстве континента ей не было. Из Испании она вернулась с первым местом.

Девушка со стразами

На победных снимках из теплой Каталонии Надежда Афанасьева в синем купальнике со стразами. Красивый образ, идеальные формы. В личном аккаунте в Инстаграме сотни лайков, комплиментов и поздравлений. Сама она напишет: «Все, как во сне. Мечты сбываются так, что кружится голова». И только самые близкие люди в этот момент вспомнят, что пришлось пережить, чтобы вот так блистать на сцене.

Как лепилось тело, хорошо помнят сама Надежда, мама и бабушка с дедушкой. Это сейчас в семейном архиве любая публикация о внучке — повод для гордости. А когда ребенком Надя упала с лестницы, находясь в деревне, было страшно. Перелом крестца звучал как приговор. Об активной жизни, казалось, можно было забыть. В 15 лет она была прикована к постели и впала в депрессию.

— Я полезла на крышу. У меня там бинокль, мне нравилось смотреть на деревню, на окрестные леса, поля. Я забиралась по лестнице и вместе с ней упала назад с высоты второго этажа. В первые секунды я встала, организм, может быть, был на адреналине, не воспринял боль от травмы. В шоке была моя мама, которая сказала, что у меня из спины торчит кость. Это был темный период жизни. Надежд было очень мало. И я пребывала в глубокой депрессии. Один день был похож на предыдущий — когда лежишь, и у тебя ничего не происходит в жизни. Ты просто просыпаешься и думаешь: зачем я сегодня проснулся?

Спустя семь лет о травме Надежда может вспоминать спокойно.

И пусть внешне последствия падения не прошли даром, кроме самой девушки, этого не заметит никто. А тогда вместе с лестницей могло рухнуть все. И чем помочь, не знали даже врачи.

— Было непонятно, что со мной будет. И самое страшное было, когда мы приезжали в одну больницу, а нам говорят: не знаем, что с вами делать. Во второй — не знают. В Москву звонили — отвечают: у нас не было такой практики. Это внушало ужас, потому что даже помочь не могли. Единственное, меня тогда взяли в травматологическое отделение «Красного Креста», за что им огромная благодарность.

После пережитого в детстве, говорит Надежда, характер точно закалился. Без этого опыта стразы на ярком купальнике, которые начали сыпаться в ночь перед выступлением на чемпионате Европы, могли бы сбить настрой. А так, она просто сидела и приклеивала их на место.

— У меня в прошлом сезоне был синий цвет купальника, и тренер по позированию сразу сказала, что мне надо именно такой цвет. Выбирать можно оттенки, цвет страз, чтобы лучше играл. Но я точно знала, какой он будет в плане расцветки. А перед чемпионатом начинают сыпаться стразы, и я перед стартом ночью сижу, приклеиваю их. Завтра мне выходить, а надо стразы клеить, и непонятно, успею или нет.

Хочу идеальный пресс

Переломный момент произошел месяца через четыре. Совсем ещё девочкой Надежда вдруг поняла, что упала не просто так. Появилась уверенность, что все будет хорошо. Жалеть себя и плыть по течению больше было нельзя. В Интернете нашла видео с фитнес моделями. И стала смотреть. Строила планы реабилитации и мечтала о сцене. Встать в один ряд с теми, кем восхищалась.

— Боже, я поняла, что мечтаю о кубиках пресса. Я не могла быть уверена в том, что пойду, но я должна быть готова к тому, что когда я пойду, буду делать то и то. Я начала это смотреть, изучать и в этот момент во мне рождалась уверенность, что так и будет. Где-то в мечтах я видела себя с идеальным прессом. Есть такая бразильская модель Ева Андресса. Когда я смотрела на ее пресс, для меня это было вау, хочу именно так!

Просто пройти реабилитацию было уже недостаточно. Надежде хотелось получать удовольствие от тренировок и при этом менять формы своего тела. В своих мечтах в маленькой девочке весом 43 килограмма она видела модель. Даже когда ноги не слушались. Когда на занятия ехать могла только стоя, потому что сидеть запрещали врачи. Когда каждое движение давалось с болью.

— Многие идут в зал за телом. Я шла за удовольствием, мне нравилось заниматься. Рано утром я ехала плавать в бассейн, а потом шла в зал. Хромая, но на своих ногах. Первые тренировки давались тяжело. Но не потому, что травма, а потому, что мышцы ног атрофировались. Любой присед с весом вызывал слезы из глаз. Мышц не было вообще, было больно начинать любое движение.

До и после

Травма разделила жизнь на «до» и «после». В 15 лет рядом с Надеждой остались только самые близкие люди. Остальные отвернулись, когда ей так нужна была помощь. Сначала было обидно и больно, потом произошла переоценка ценностей.

— Когда ты живешь очень активной жизнью, много общения и людей вокруг. А в таких ситуациях ты понимаешь, что по факту ты никому не нужен. Только сам себе. Если у тебя какая-то проблема случилась, очень много поверхностных людей вокруг, а ты остаешься один на один со своей болью. Кроме семьи, тебя никто не поможет, не поддержит. Ты исчез. Тебя вычеркнули из жизни даже те, кого ты называл друзьями.

После первых побед люди из прошлого вдруг снова начали звонить и писать, говорит девушка. Когда стала чемпионкой России, вспомнили одни, когда сейчас взяла золота чемпионата Европы, набрали номер телефона другие. Но в ее жизни уже сформировался совсем другой круг общения. Она не рвет связи, благодарит всех, кто поздравил. Но прежних отношений со многими уже нет и никогда не будет.

Времени хватает только на самых близких людей.

— У меня на первом месте спорт. Банальное общение сильно лимитировано, когда готовишься, потому что надо быть постоянно в процессе. На меня, наверное, все друзья обижаются. Даже чтобы раз в неделю встретится на час, я зачастую не могу найти это время.

Расправь крылья!

Чтобы добиться успеха, Надежда проводит в зале по несколько часов в день. Перед соревнованиями тренировки и утром, и вечером. Ее формам могут позавидовать конкуренты. Широкая спина и талия, которую, кажется, можно обхватить руками. Для кого-то, может быть, это не идеал женской красоты, но она мечтала о таком теле. И очень много работала. Чтобы взлететь на крыльях, которые хорошо видны, когда она напрягает все мышцы.

Выиграть золото чемпионата Европы Надежда мечтала даже тогда, когда не могла ходить. К успеху шла мысленно, на кровати. Строила планы и разрабатывала схему реабилитации. Три года назад пришла в профессиональный спорт. За короткое время достигла цели, к которой другие модели стремятся всю жизнь.

— Есть жизнь для спорта и спорт для жизни. В какой-то момент пришло осознанное решение, что у меня жизнь для спорта. Мне всегда нравилось заниматься для себя. Мне в детстве это прививали. Когда мне было лет 8, мне дедушка уже ставил турник в деревне. Я подтягивалась, сальто крутила, так для удовольствия. Мне дарили маленькие гантели, мне нравилось что-то делать. При этом физкультуру в школе я радостно прогуливала, мне это было не интересно. Мне было интересно работа со своим телом. Не общие физические нагрузки.

В Испании среди соперников Надежды были девушки из 27 стран. Лучшие из лучших.

Они собрались вместе, несмотря на карантин по ковиду. В Каталонии жесткий локдаун. В аэропорту Барселоны в момент прилета нашей сборной, приземлился только один самолет. Из дома никто не выходит. За маску на носу — штраф. На этом фоне положительный тест у одного из делегатов мог перечеркнуть все надежды.

— Мы все проходили контроль по QR-кодам и предъявляли ПЦР на ковид, как вдруг выясняется, что один из делегатов прилетел с положительным тестом, просто не проверил. Вот так, со спокойным видом на контроле испанцам предъявили положительный тест. Конечно, пассажира сразу на карантин, сдавать повторный анализ. А мы уже всей командой тряслись, как бы нас тут целым самолётом радостно не изолировали, а прецеденты были. К счастью, повторный тест оказался отрицательным, но страха мы натерпелись.

Помогла музыка

Перед выходом на сцену она обязательно слушает музыку. Та помогает настроиться и сконцентрироваться. Но Надежда ничего не напевает сама. Хотя с ее-то голосом, могла бы всех удивить. В детстве занималась в народом хоре. Много ездила на конкурсы, выступала. Анализируя прошлое, понимает, тогда-то и родилась зависимость от сцены.

— Когда ты стоишь от сцены, она как наркотик. Ты привыкаешь к софитам, привыкаешь смотреть в зал. И соревнования для меня привлекательны не только тем, что это форма. А тем, что это возможность снова вернуться на сцену. Пусть и вы другом варианте.

Уже 10 лет Надежда на людях не поет совсем. Отказывает даже самым близким друзьям. Говорит, навык утрачен. А она привыкла быть лучшей. Другой вариант ее не устраивает.

— Мне говорили, что у меня тембр металлический, я часто пела казачьи песни. Мне сейчас друзья говорят, да, ты же у нас поешь. Когда ты пел профессионально, ты боишься, что сейчас навык пропал, худо — бедно я спою, а мне этого мало. Мне либо идеально, либо никак. Поэтому я не пою вообще.

Подъем в три часа

Соревновательный день на чемпионате Европы стартовал затемно. Подъем в три часа ночи, грим, макияж, прическа. В таком графике можно перегореть. Но Надежда сразу решила, сравнивать себя с другими она не будет. Тело уже не скорректировать. А нервы лучше пожалеть. В этом виде спорта работают все и много. Уважение к соперникам помогает видеть в них не столько конкурентов, сколько единомышленников.

— Многие спрашивают, что вы такие черные. Это нас гримируют, чтобы под софитами не были зелеными, чтобы все выглядело эстетично, чтобы тело было похоже на греческие статуи. Плюс сценический макияж и образ. Он в целом тоже оценивается. Можно иметь идеальные пропорции, но проиграть девочке с такими же пропорциями, но более симпатичным лицом.

Перед выходом на сцену Надежду остановил судья. Он не говорит по-английски, она по-испански. И только язык жестов помог разрешить конфликт. Оказалось, что мечту о победе чуть не разрушила заколка в волосах.

— Мы стоим на выход, у меня распущены волосы и немного убраны заколкой. Ко мне подходит судья, который выводит участников на сцену и показывает: ты не выходишь. Я в ужасе, не понимаю, что происходит. А он мне показывает на волосы. Смотрю на других девочек, многие с распущенными волосами. Оказывается, заколки в моих волосах блестели, а это отвлекает судей от формы. Мне пришлось снять заколки, и так выйти на сцену.

Гимн для девочки из Владимира

Кто поздравил с победой первой, лучшая фитнес модель Европы уже и не помнит. В инстаграмм выложила сторис об успехе. Телефон разрывался от звонков. Со сцены бежала и кричала, обнималась со всеми. А потом хотела тихо заплакать, когда в ее честь играл гимн страны. Спустя семь лет после травмы, она не просто встала на ноги, она поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета.

— Это особые эмоции, это огромная сцена. Само осознание, что я — девочка из Владимира нахожусь на чемпионате Европы, выхожу на эту шикарную сцену — это эйфория. А что говорить, когда играет гимн, и мне дают первое место. Это взрыв эмоций до слез, не передать. Стоят спортсменки из других стран и слушают наш гимн. Это просто единение со вселенной, одновременно и тишина и внутренний огонь, который разжигается.

Мыслями она до сих пор в Барселоне. Там, где было так тепло и комфортно. Что планировать дальше, пока не знает. Главная цель уже взята. И поставить себе новую еще не успела. Впереди отдых. Чемпионка Европы очень хочет найти время, чтобы просто побыть слабой в компании друзей и семьи.

— Я понимаю, что больше надо расслабляться, общаться, проводить время с близкими людьми. Иногда упираясь во что-то одно, мы себя ограничиваем во многих важных вещах.