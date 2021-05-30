Полмиллиарда рублей вольют в образование дополнительно

Почти полмиллиарда рублей дополнительно направили на сферу образования Владимирской области. Деньги выделили депутаты Законодательного Собрания области при распределении бюджетных средств, поступивших от налоговых сборов сверх плана. Финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию школ, гимназий и детских садов. В частности, работы пройдут в городах Владимире и Лакинске, в посёлках Вольгинский Петушинского и Добрятино Гусь-Хрустального районов.

Близость к «Генериуму»

Наиболее значительный объём финансирования направят в Вольгинский — 116 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на ремонт школы и двух детсадов. Любопытно, что предприятие, чья доля весомее других в сборе дополнительных налоговых отчислений, тоже находится в Вольгинском. Это «Генериум» — фармацевтическая научно-производственная компания. Выпуск вакцины от ковида принёс ей дополнительные доходы и, соответственно, выросли отчисления в казну.

4 колледжа получат 29 млн рублей на ремонты кровель.

100 миллионов рублей направят в этом году в Лакинск. В 2022-м планируют выделить еще 174 миллиона. Деньги нужны на то, чтобы «разгрузить» школу №2. Сейчас там учится 900 человек. А рассчитано учебное учреждение на 500. Но при этом простаивает здание лакинской школы №1. Его реконструируют, и оно пойдёт под нужды второй школы.

Там появится начальная школа на 14 классов. В ней будет столовая на 166 мест, библиотека, медкабинет, а также три спортивных зала.

— Общая сумма расходов составит 274,3 млн руб. Благодаря реконструкции, дети младших классов будут учиться в первую смену, — сообщила пресс-служба Законодательного Собрания.

Владимир и Добрятино

Около 74 миллионов рублей направят на завершение капремонта второго здания гимназии № 1 во Владимире. Работы там начали ещё в прошлом году. В корпусе разместят учебные кабинеты для 528 учеников из 1-6-х классов. Вторую смену здесь тоже ликвидируют.

Во Владимирской области работают 362 школы. В 70 из них — вторая смена.

В поселке Добрятино Гусь-Хрустального района построят пищеблок к школе. На это предусмотрено 25 миллионов рублей. Сейчас дети ходят кушать в корпус, который находится по соседству.

Похожая ситуация была со школой в Юрьевце. Там готовую еду привозили в учебные корпуса. Теперь в микрорайоне выстроен спортивный блок и просторная столовая с пищеблоком.

Покров, Ковров и другие

Часть средств направят в Покров. Там корректируют проект новой школы. У городских властей есть вопросы по конструктивным особенностям здания и инженерным системам. Срок выполнения проектных работ рассчитан до конца июня.

После чего проект пройдет государственную экспертизу. А ориентировочно в августе-сентябре начнется процедура торгов. Также власти до конца года должны получить ответ от федеральных структур о сроках выделения средств, необходимых для строительства школы в Покрове.

Поддержат финансово и строительство школы на 1100 мест в Коврове. Общая стоимость работ там — почти 692 миллиона рублей. Образовательное учреждение будет состоять из 6 корпусов высотой в 4 этажа. В школе откроют бассейн на 6 дорожек, библиотеку, два спортзала, обеденный зал на 367 мест, актовый зал на 660 человек. Ещё разместятся множество профильных кабинетов. Вокруг школы проведут благоустройство с газонами, детскими и спортивными площадками.

Также «Призыв» сообщал о планах региональных властей построить школу в Суздале к юбилею города. Там будут учиться 1200 ребятишек. Это позволит всем школьникам древнего города учиться в одну смену.

А в целом по области вторую смену обучения ликвидируют к 2025 году. Для этого нужно открыть дополнительно 14 тысяч мест. В совокупности это порядка 14 новых школ. В нынешнем году ожидается открытие двух новых учебных заведений: школы на 675 мест в Камешково и на 1100 мест во Владимире в микрорайоне Коммунар.