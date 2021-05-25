Полиция заинтересовалась таксистом, посадившим за руль ребенка

Правоохранительные органы заинтересовались водителем такси, который дал порулить маленькому ребенку. Инцидент попал на видео и был опубликован в социальных сетях на прошлой неделе. На кадрах хорошо видно, как в потоке транспорта двигается брендированный автомобиль с малышом на переднем сиденье. Все произошло в час пик на проспекте Строителей. По словам очевидца событий, машина ехала с приличной скоростью по левой стороне дороги. Теперь произошедшее проверит полиция.

— По факту опубликованного в социальных сетях видео с автомобилем такси УМВД России по Владимирской области назначено проведение проверки, — пояснили «Призыву» в пресс-службе правоохранительных органов.

Водитель, посадивший за руль такси ребенка, может заплатить штраф.

Теперь, в случае если полиция установит личность человека за рулем, он будет привлечен к ответственности. Нарушителю закона может грозить штраф 30 тысяч рублей по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Кроме того, его могут привлечь по части 3 ст. 2.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».

Негативные комментарии

Короткий ролик с малолетним ребёнком за рулем такси разлетелся по Интернету. За несколько дней видео посмотрели десятки тысяч человек. И желающих одобрить действие водителя не нашлось. В комментариях под темой люди активно обсуждают произошедшее. Большинство возмущены поведением таксиста и задаются вопросом, кому мы доверяем свои жизни, когда вызываем машины.

— Снова возвращаемся к вопросу адекватности водителей такси, — пишет Алексей Фантазер.

Не нашел поддержку таксист, посадивший малыша за руль, и у своих коллег. По словам Дмитрия Шейкина, такое поведение водителя недопустимо. Он рисковал жизнью не только людей в салоне, но и остальных участников дорожного движения и даже пешеходов. Неизвестно, что могло бы произойти, если автомобиль с ребенком вылетел на зебру или остановку.

— Такого вообще не должно быть. Эти люди вообще не думают головой. У меня даже нет слов. Мне бы в голову в жизни не пришло посадить вместе с собой ребенка за руль, тем более такого маленького, — пояснил «Призыву» таксист Дмитрий Шейкин. — Такого не должно быть. И эти вещи надо обязательно пресекать, иначе это может привести к плохим последствиям.

При этом сам Дмитрий сомневается, что инцидент дойдет до агрегатора такси. А это значит, что меры со стороны работодателя, скорее всего, приняты не будут. И водителя, допустившего малыша за руль, не заблокируют.

Аварии с участием такси

Между тем вопросов к водителям такси становится каждый день все больше и больше. В социальных сетях на регулярной основе появляются видео аварий с участием брендированных автомобилей. Так, три дня назад сразу две машины не поделили дорогу в областном центре. Фотографии были опубликованы в популярном паблике.

Резонансными становятся случаи с участием водителей такси, которые садятся за руль пьяными. Так, летом прошлого года нетрезвый водитель за рулем брендированного автомобиля устроил ДТП на въезде во Владимир со стороны Москвы. Машина нарушителя вылетела на встречную полосу, столкнулась с автобусом и легковушкой. И таких историй, увы, немало. Стоит ли удивляться, что у пассажиров к водителям такси появилось недоверие.