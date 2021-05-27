Полицейские спасли спавшего в горящем автомобиле водителя

Полицейские спасли водителя, уснувшего в автомобиле с заведенным двигателем. Инцидент произошел в Юрьев-Польском районе. Помощь инспекторов ДПС подоспела очень вовремя. Лейтенант полиции Антон Русин и старший лейтенант полиции Станислав Халиков, проезжая мимо, заметили густой дым, охвативший стоящий на парковке автомобиль. Правоохранители поспешили к фуре. Внутри был водитель, мужчина находился без сознания. Пострадавшего передали медикам.

— Инспекторы незамедлительно открыли салон, перенесли человека на улицу и вызвали бригаду медиков, — сообщил портал МВД Медиа.

Выяснилось, что мужчина уснул в заведённом автомобиле. После продолжительной работы двигатель стал выделять едкие продукты горения, они стали поступать в салон.

Помощь полицейских помогла предотвратить трагедию.

Отважные владимирцы

Сотрудники полиции, спасатели и просто неравнодушные жители Владимирской области не раз приходили на помощь жителям региона. В прошлом году военные спасли на пожаре троих детей. Возгорание в частном доме произошло в Вязниковском районе. Виктор Шаталов и Мурад Аслуев проезжали мимо на автомобиле к месту службы. Они поспешили к горящему дому, начали стучать в двери, будить детей, разбили окна и помогли ребятам выбраться.

Ранее медалью «За смелость во имя спасения» был награжден участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району Алексей Клочанюк. Он вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры. Как только полицейский переместил людей в безопасное место, в доме взорвался газовый баллон.

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На минувшей неделе помощь оказали юному жителю Коврова. Подросток гулял в районе Черного дола. В какой-то момент он спрыгнул со стены и сломал ногу. Передвигаться самостоятельно мальчик не смог. Ребенок находился один и позвать на помощь было некому. К счастью, при себе у него оказался заряженный телефон. Он смог сделать звонок маме, а та, в свою очередь, сразу же сообщила о происшествии спасателям. На место оперативно поспешила помощь: спасатели, «скорая помощь», сотрудники Росгвардии.