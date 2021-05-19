Похолодание и дожди с грозами поменяют погоду во Владимирской области

Установившаяся во Владимирской области аномальная жара вот-вот сменится резким похолоданием. Начиная с четверга, 20 мая, температура начнет понижаться. Днем уже прогнозируется не выше +22 градусов. Пятница, 21 мая, станет самым прохладным днем на этой неделе. Ожидается не выше +17 градусов. Конечно, для мая температура вполне комфортная, но после 32-градусной жары похолодание существенное.

— Температура до конца месяца возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем 7-12 градусов, днем примерно около 18-23 градусов. Начиная с четверга, придет прохлада. Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на 10 градусов, — сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Аномальная жара отступает.

Вместе с похолоданием в регион придут дожди и грозы. А еще сотрудники МЧС предупредили о сильном ветре. Наибольшая вероятность возникновения порывов ветра – в Вязниковском и Ковровском районах, отметили в чрезвычайном ведомстве. Напомним, что в минувшую субботу штормовой ветер наделал немало бед.

К выходным он ослабнет, а столбики термометров, напротив, вновь начнут расти. В воскресенье погодные паблики уже обещают +25 градусов.

— Ветер немного стихнет, что сделает погоду комфортнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Потому что сегодня у нас достаточно плотный ветер, порывы до 18 метров в секунду, что может представлять опасность, — сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Между тем сильной жары до конца мая уже не ожидается. Впрочем, как и в начале июня.

— С умеренным (температурным) фоном май передаст эстафету началу лета. Это будет умеренная, возможно даже чуть прохладная погода, — сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Накануне, 18 мая, был побит абсолютный температурный рекорд. Он держался более века. В 1897 году 18 мая было зафиксировано плюс 29,1 градуса. Вчера же столбик термометров перешагнул 30-градусную отметку.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за аномальной жары раньше срока зацвела клубника. Фотографии цветущей клубники в редакцию прислали садоводы-любители. По словам жительницы Суздальского района, первый цветок она заметила еще 15 мая и очень удивилась. Обычно клубника начинает цвести в конце весны, а спелые ягоды появляются только к школьным выпускным. В этом же году первый урожай клубники можно ждать через две недели.