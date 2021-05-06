Поэтесса Юлия Александрова про голод, холод и любовь к книгам в страшном военном детстве

Маленькой девочкой Юлия Александрова пережила войну. Война вместо сытого светлого детства подарила школьнице Юле голод, страх и нищету. Тяготы девочка переживала с книгой в руках. Взрослая Юлия Васильевна отобразила воспоминания в стихах, написав уже свою, и не одну, книгу.

Воспоминания в рифме

XXI век. Спокойное время, сытость, радость, мирное небо над головой. Юлия Васильевна Александрова надиктовывала свои стихи сестре Елене:

Голодное детство — суровое детство.

Нам доля такая досталась в наследство

Военных, тяжелых, безжалостных лет…

А все-таки льётся пронзительный свет!

А всё же забыты заплатки и голод,

Был мир необъятен, прекрасен и молод.

Не помню тоскливых осенних дождей,

Лишь тысячи летних ликующих дней.

Зимою в морозы не топлена печка,

Мигает «моргасик» — военная свечка,

Не чинены туфли, и холоден снег.

Но книги! Но песни! Но дружба на век!

Чем дольше живу, тем ясней и светлей

Мне радости первые жизни моей.

«Суровое» — именно то слово, которым описывала своё детство жительница Владимира, кандидат химических наук, автор поэтических книг, публикаций в альманахах «Владимир» и «Годова гора», переводчик современной немецкой поэзии, лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы Юлия Васильевна Александрова.

Блаженство в кусочке сахара

Отец на фронте. С зимы 1941-го по май 1944 года большая семья Юли (мама, бабушка, две сестры и брат) жила в эвакуации. Из города Орла пришлось перебраться в посёлок Вурнары в Чувашии. Мама работала, а бабушка старалась вести домашнее хозяйство, пыталась вырастить хоть какую-то еду: морковь, картофель. Но получалось у неё не очень — все-таки была родом из города, огородничать не умела.

— Жили мы трудно, и голод был нередким гостем в нашем доме. Стакан кипятка без сахара (сахар был недоступной роскошью) с кусочком чёрного хлеба — какое это было блаженство! – вспоминала Юлия Александрова. — Лучшим лакомством считались сушеные ломтики моркови — они заменяли нам конфеты. В то тяжелое время, когда были утеряны хлебные карточки и голод подступил вплотную, нам помогали добрые люди, и, думается, помощь, которую они нам оказывали, не была унизительной.

Юлия Васильевна хорошо помнила вечер, когда у неё случился голодный обморок. В ту зиму мама потеряла хлебные и продуктовые карточки, которые выдавались на один месяц. И голод, который все домочадцы постоянно ощущали где-то внутри и считали уже привычным, стал невыносимым.

Школа без тетрадок

Школьные годы пришлись на время войны. Ходили в обносках, отчего толпа школьников выглядела как темно-серая масса — ничего веселого, яркого, детского. Не было тетрадок. Из плохой оберточной бумаги с опилками вручную клеились и разлиновывались прописи.

Школьным обедом был стакан кипятка и кусок хлеба, принесенный из дома.

Но в школе всё же было кое-что приятное — в большую перемену выдавали чайную ложку белого сахара, который насыпали в кулек из газетной бумаги. Именно в то тяжелое время у маленькой Юли зародилась любовь к литературе, которую она сохранила на всю жизнь.

— Мне кажется сегодня, что выжила я в военные годы благодаря бабушке и книгам. Читая, уходя в другой мир, далекий от реальности, можно было забыть все окружающее.

Юлия Васильевна не могла забыть военное детство. Не забудем и мы спустя 80 лет с начала войны.

— Это было время возрождения страны, народа. Время надежды на светлое будущее. Такая атмосфера окружала нас, формировала наши идеалы, взгляды на жизнь.

Умерла Юлия Васильевна 3 июня 2019 года. Похоронена на Улыбышевском кладбище.

В основе статьи лежат бесценные материалы, присланные жителями Владимирской области на всероссийскую акцию «Нам не дано забыть…». К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны ее проводит Владимирская региональная общественная просветительская организация «Знание» и Центральная городская библиотека Владимира. Акция позволяет всем желающим рассказать об истории своей семьи в годы войны. Сделать это можно до 15 сентября 2021 года. Истории принимаются по электронной почте znanie-vladimir@yandex.ru. Итоги акции подведут 22 сентября. Все присланные материалы будут оперативно размещаться на официальном сайте общества «Знание» и в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/znanie33, https://vk.com/biblfil2.