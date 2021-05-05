Подросток на мопеде попал под грузовик в Гусь-Хрустальном районе

14-летний подросток пострадал в ДТП. На своем мопеде он попал под колеса грузовика. Авария произошла накануне, 4 мая, в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной информации, водитель мопеда, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил преимущество в движении грузовому автомобилю «МАЗ». Произошло столкновение. В результате ДТП подросток получил травмы. Его госпитализировали в больницу.

— По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

А пока сотрудники Госавтоинспекции напоминают жителям Владимирской области о правилах безопасности на дороге. С наступлением весенне-летнего периода возрастает количество ДТП с участием мотоциклов, квадроциклов, мопедов и скутеров. Зачастую управляют таким транспортом несовершеннолетние.

Водительских удостоверений и навыков управления, как правило, у подростков нет.

— Водители двухколесных транспортных средств забывают о том, что они более уязвимы, не используют защитные средства, световозвращающие элементы и зачастую становятся участниками аварий, получая при этом травмы, несовместимые с жизнью. Нередко родители, приобретая ребенку велосипед или иной вид двухколесного транспорта, не заботятся о том, чтобы он знал и соблюдал Правила дорожного движения, имел необходимые навыки управления, — отмечают правоохранители.

В соответствии с пунктом 1.2 ПДД мопед (скутер) является механическим транспортным средством и его водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение.

Важно!

Сотрудники Госавтоинспекции разъясняют, что управлять скутером разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста и имеющим водительское удостоверение категории «М» (предназначена для тех, у кого никогда не было и нет водительского удостоверения) либо любой открытой старшей категории. Если мощность двигателя транспортного средства более 50 куб. см и до 125 куб. см, необходимо получить категорию «А1».

Родителей подростков правоохранители настоятельно просят обратить внимание на эти требования, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.

Ранее «Призыв» сообщал, что трое несовершеннолетних пострадали в крупном ДТП на федеральной трассе М-7 «Волга». Авария произошла в 6 часов утра в Вязниковском районе около деревни Коурково. На трассе столкнулись сразу три автомобиля.