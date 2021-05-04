По мосту у ДДюТ во Владимире организуют реверсивное движение

На мосту к Дворцу детско-юношеского творчества во Владимире на время ремонтных работ введут реверсивное движение. Такое решение мэрия приняла по итогам встреч с жителями улицы Мира, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Реверс организуют с 11 мая по свободной полосе моста. Это позволит заезжать к ДДюТ и домам с автодороги на улице Мира привычным маршрутом. И, соответственно, выезжать по мосту в обратном направлении.

Подрядчик, а это предприятие ГУП «ДСУ-3», решил проводить работы так, чтобы на весь период ремонта на мосту оставались свободными одна полоса для движения транспорта и один пешеходный тротуар.

— Движение общественного транспорта будет осуществляться без подъезда к ДДюТ. Посадка и высадка пассажиров предусмотрены в шаговой доступности — на остановках, расположенных на улице Мира, — уточняет пресс-служба мэрии.

Речь идет о маршрутах № 11С и 23. Изменится и конечная остановка маршрута № 55С. Будут также всех высаживать на Мира.

Капремонт моста продлится до 1 ноября 2021 года.

Владимирцев просят с пониманием отнестись к временным затруднениям, вызванным ремонтными работами. Ранее сообщалось, что движение по мосту будет ограничено с 10 мая. В связи с объявленными выходными днями работы на улице Мира начнутся 11 мая.

Изначально планировалось, что добираться до Дворца детско-юношеского творчества и всех окрестных жилых домов можно будет только по одной улице — Пушкарской. А выезд в обратном направлении — по свободной полосе моста.

Путепровод у ДДюТ — один 7 мостов Владимира. Он давно требует реконструкции. Длина путепровода — 64 метра. Реконструкция самого моста в ближайшие годы не планируется. Городские власти ограничились ремонтом дороги и тротуара на протяжении 159 метров. Это путепровод и подъезд к нему. Мэрия смогла значительно сэкономить на торгах — сумма контракта уменьшена с 18,6 до 13,76 миллиона рублей.

Капитальный ремонт моста будет выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же в этом году приведут в порядок 12 участков магистральных дорог на сумму 250 миллионов рублей.

ул. Нижняя Дуброва (от дома № 22 до дома № 52),

ул. Дзержинского (от дома № 13 до Октябрьского проспекта),

ул. Мира (от Октябрьского проспекта до ул. Горького),

ул. Красноармейская (от проспекта Строителей до ул. 9 Января),

ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина),

Суздальский проспект (в районе дома № 13),

Октябрьский проспект (от дома № 22 до дома № 45),

Судогодское шоссе (от ул. Центральной до дома № 33а по Судогодскому шоссе).

Также запланирован ремонт более 3 км автодороги Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово и свыше 1,3 км трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки.