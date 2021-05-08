Площадь Победы во Владимире ждет масштабная реконструкция

Мемориал на площади Победы в областном центре ждет реконструкция. Об этом в прямом эфире «Призыва» сообщил глава города Владимира. Накануне Андрей Шохин посетил это место. Градоначальник проинспектировал готовность объекта и прилегающей территории ко Дню Победы. Он отметил, что уже на следующий год мемориал преобразится.

— Сейчас обсуждаем вопрос капитального ремонта мемориала. Очень давно он не проходил. Сейчас посмотрим, сколько это денге будет стоить, и определимся с его ремонтом, — ответил Андрей Шохин на вопрос о цели инспекции, — посмотрим, как будем снимать мраморные плиты и восстанавливать их.

Сейчас на площади Победы местами выбита брусчатка. Ближе к проезжей части проблема становится еще более очевидной. По словам Андрея Шохина, до 9 мая ее постараются устранить, плитку подремонтируют. Но объект нуждается в серьезной реставрации.

Последний раз капитально мемориал приводили в порядок к 70-летнему юбилею Победы. Тогда ремонтировали брусчатку и даже чашу Вечного огня. Пламя пришлось потушить. Шесть лет назад часть работы выполнялась за счет городского бюджета, остальная — в качестве подарка городу финансировались строительной компанией.

История мемориала

Сам мемориал был открыт 9 мая 1975 года, в год 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он представляет собой четырёхступенчатый подиум, на котором расположена чаша Вечного огня. Пламя словно вырывается из центра пятиконечной звезды, которая окружена венком. Позади на гранитном возвышении изображены ниспадающие тяжёлыми складками приспущенные знамёна и текст: «Вечная слава владимирцам, отдавшим жизнь за честь, свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945″.

Во Владимир Вечный огонь был доставлен от могилы Неизвестного солдата. Честь зажечь факел в Москве доверили Герою Советского Союза Павлу Семёновичу Маштакову.

А еще через 10 лет на площади была установлена бронзовая скульптурная композиция из трёх фигур: женщины-матери, солдата и рабочего тыла. Они символизируют собой единство народа перед лицом врага. Тогда же была установлена и трёхчастная стела в честь воинских частей, сформированных во Владимире.

Последние масштабные изменения мемориала Победы относятся к маю 2010 года. В канун 65-летия Победы на площади торжественно открыли Мемориал барельефов Героев Советского Союза. Портреты 24 героев Великой Отечественной войны отливали по старым фотографиям фронтовиков. В этом же году была установлена Книга Памяти.