Первый чемпионат по ездовому спорту прошёл под Владимиром

Первый чемпионат по ездовому спорту состоялся в лесопарке на выезде из Владимира. В нем приняли участие несколько десятков собак пород хаски и лайка. Собаководы собрались, чтобы познакомиться и продемонстрировать умения своих питомцев. Выбрали сразу несколько видов соревнований: каникросс и байкджоринг.

Каникросс — беговая дисциплина ездового спорта. Участник бежит в связке с собакой. Байкджоринг – отдельная спортивная дисциплина, в которой собака тянет спортсмена, едущего на велосипеде. Как и многие другие виды спорта с собаками, байкджоринг произошел от зимних ездовых дисциплин. На первый чемпионат приехали взрослые спортсмены сразу с несколькими собаками. Охотно записывали в участники и несовершеннолетних. Много своих питомцев привез приют из Петушинского района «Дом северной собаки». Дети с собаками бежали дистанции на меньшее расстояние, чем взрослые. Но они были самыми активными и эмоциональными участниками. Дипломы и медали получили все призеры в каждой возрастной категории и спортивной дисциплине.

Все участники первого чемпионата во Владимире – призеры и победители соревнований в других регионах

Семья Григорьевых – давний участник соревнований по ездовому спорту. Екатерина и Евгений воспитывают двоих детей и четверых собак породы хаски. Они регулярно выезжают на летние и зимние чемпионаты и старты. Глава семейства Евгений освоил основные дисциплины ездового спорта, байкджоринг, каникросс, скиджоринг. Еще с собаками катаются на карте и скутере летом, на нартах и лыжах зимой.

Их активно практиковали в приюте «Дом северной собаки» до пожара на территории. Тогда сгорело все ездовое снаряжение. Сейчас руководитель приюта Яна Ремезова потихоньку восстанавливает запасы оборудования. Вместе с молодыми волонтерами она устраивает небольшие соревнования и игры у себя на территории вблизи Петушков и в центральном парке Владимира, куда питомцы приюта приезжают каждые выходные и праздничные дни.

В этих гонках Евгений Григорьев занял второе место в байкджоринге на дистанции 3 километра. Впереди на упряжи бежала хаски Яра. Сын Денис занял первое место в каникроссе на дистанции 1,2 километра. Впереди него бежала Юта. Также активно в других соревнованиях участвовала и Тайга. А вот Валькирия пока подрастает ии равняется на своих старших подруг.

Следующие соревнования намечены на июнь. Среди хасководов есть желание создать федерацию ездового спорта по Владимирской области, чтобы закрепить и развивать это направление на территории региона.

Владимирцам очень повезло с местом проживания. Они могут пообщаться, поиграть и помочь собакам породы хаски и лайка как во Владимире, так и в Петушинском районе. «Дом хаски» регулярно проводит мастер-классы и игры в центральном парке, за расписанием можно следить через группу «ВКонтакте». Приют «Дом северной собаки» есть во всех социальных сетях. Администраторы регулярно обновляют фотографии питомцев, публикуют новости о жизни приюта и посты о помощи с лекарствами, едой и оборудованием, необходимым для содержания приюта. Все собаки в приюте – бездомные, которых нашли на улицах и в лесах Владимирской области и Подмосковья. Возраст у хаски и лаек – самый разный, от малышей до старичков. Всех их бросили хозяева, которые не смогли или не захотели справиться с особенностями породы. Приют существует на средства благотворителей, неравнодушных людей и таких же любителей хаски, у которых дома есть свои ездовые питомцы. Руководитель приюта Яна Ремезова откликается на все приглашения парков (центрального, загородного) Владимира, а также территории «Доброград» в Ковровском районе, чтобы дать возможность детям и их родителям пофотографироваться, поиграть и покормить добрейших хвостатых.