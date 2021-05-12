Первые весенние грибы начали появляться в лесах Владимирской области

В лесах Владимирской области появились первые весенние грибы. Любители «тихой охоты» уже сообщают о сморчках и строчках. Так, фермер из Судогды Александр Малышенко показал на своей странице в социальных сетях первый урожай. Фотография гигантского сморчка появилась накануне и вызвала неподдельный интерес. Снимок посмотрели более тысячи человек.





— Строчки находим на участке нашего хозяйства и близлежащего леса уже более 10 лет. Для младшей дочери Алины поиски грибов-«мозговиков» — любимое занятие. Надеемся, что солнечные дни сделают своё дело, и можно будет насобирать небольшую корзинку на сковородку. По научному описанию в нашей местности произрастает представитель Строчка гигантского, — говорит Александр Малышенко, — Перед употреблением мы дважды отвариваем грибы, сливаем воду и затем жарим в сметане и в конце посыпаем тертым сыром. Пальчики оближешь!

Внимание, опасность!

При этом, специалисты напоминают, строчки являются условно съедобными грибами. Об этом «Призыву» рассказал старший научный сотрудник института экологии и биологи ВлГУ Руслан Жуков. Таким урожаем можно и отравиться, напоминают эксперты. Поэтому употреблять в пищу сморчки и строчки надо с большой осторожностью.

— Строчки встречаются чаще, но эти грибы условно съедобны. Они накапливают в себе ядовитые вещества (особенно те, что растут в сырых местах), ими можно отравиться, — предупредил Руслан Жуков, — Поэтому, если уж вы всё-таки решили употребить строчки в пищу, их нужно несколько раз отварить, при этом воду менять.

— Строчки — условно съедобные грибы, — пояснила «Призыв ТВ» начальник пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Они обязательно должны быть исключены из рациона детского питания, пожилых людей, а также тех, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта, печени и почек.

Важно не пропустить опасность, говорят специалисты. Любой «звонок» от собственного организма — повод обратиться к врачу. Если после приема в пищу сморчков или строчков вы почувствовали боли в животе, рвоту и головокружение — не сидите дома. Заниматься самолечением недопустимо.

Грибной бум

В прошлом году Владимирская область заняла четвертую строчку рейтинга самых грибных российских регионов. За нашу область отдали голоса 8,75% опрошенных сервисом по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru. Регион действительно пережил грибной бум.

Уже в мае 2020 люди делились в социальных сетях фотографиями собранных маслят и даже подберезовиков. И это на два месяца раньше срока. А уже летом жители области отправились за лисичками. Фото полных корзинок рыжих грибов заполонили Интернет. При этом места, где удалось собрать хороший урожай, знающие люди не раскрывали. Максимум — сообщение о районе.

В прошлом году регион пережил грибной бум

Куда отправится за грибами

Грибники со стажем уверены, что за полными корзинами стоит направиться на юг и восток Владимирской области. На сайте «Грибы собираем» выделяют 10 основных мест хорошего урожая. Если вы только думаете, куда поехать, запоминайте. Лучшие места для сбора грибов в Александровском, Ковровском, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Юрьев-Польском, Меленковском и Собинском районах. А если ехать далеко от Владимира не хочется, тогда деревня Шепелево — ваш вариант.

— Грибы в нашей области обычно появляются неравномерно: в Ополье, где больше лиственных лесов и дожди увлажняют землю быстрее, — раньше, а в южных районах с их глухими сосняками — позднее, — говорит главный редактор «Призыва» Николай Лившиц. — Причём первые серьёзные грибы — белые, подберезовики — высыпают в июне. Это так называемые колосовики, которые появляются на небольшой срок — неделю, от силы две. Потом — затишье, и вот уже с середины июля массово идут разные грибы: лисички, маслята, подберёзовики, подосиновики, чуть позже — белые.

А сколько в этом году будет грибов, полностью зависит от погоды. Теплое и влажное лето сулит настоящий бум. И тут важно не отравится грибами. «Призыв» уже сообщал простые правила «тихой охоты».