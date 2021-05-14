Первая волна экстремальной жары придет во Владимирскую область

Синоптики спрогнозировали приход первой волны экстремальной жары. Она накроет Центральную Россию, а значит, и Владимирскую область. Случится это уже в начале следующей недели. Популярные погодные сервисы обещают, что температура воздуха прогреется до +29 градусов. Ночи также будут по-летнему теплыми, до +16 градусов.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода может побить рекорд 124-летней давности.

«На фоне усиления погожего антициклона юго-восточные ветры доставят в регион очень сухой и жаркий воздух, нагретый над барханными песками Каракума — одной из самых горячих пустынь мира. Это сулит аномальным теплом с превышением многолетней нормы, как минимум, на 10 градусов», — написал синоптик на своей странице в Инстаграме.

Предыдущий рекорд для 18 мая был зафиксирован в 1897 году — плюс 29,1 градуса. Евгений Тишковец предупредил, что в этом году воздух может прогреться до 30 градусов.

Влияние на погоду окажет антициклон с востока.

Прежде, составляя предварительный прогноз на лето, синоптики заявляли, что температура почти на всей территории России будет около и выше нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков.

А пока грядущие выходные также обещают порадовать теплом. Днем воздух обещает прогреться до +25 градусов, при этом местами вероятны дожди и даже грозы.

Жара снизит распространение коронавируса

Жаркая погода поможет ускорить процесс снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пишет РИА Новости. По мнению специалиста, заболеваемость COVID-19 в России в любом случае будет падать, и погода этому поспособствует, поскольку люди больше времени будут проводить на открытом воздухе.

— Погода сильно влияет на поведение людей. Если лето будет теплое, то люди будут больше времени проводить на улице. На открытом воздухе передача вирусов резко уменьшается. Самое главное, что все меньше людей остается, которые не контактировали с вирусом. В любом случае заболеваемость будет падать, ‒ уверен Владислав Жемчугов.

Высокая пожарная опасность

Аномальные температуры в мае повысят риск возникновения природных пожаров. Напомним, что во Владимирской области введен особый противопожарный режим. Разведение открытого огня на природе под запретом. Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.