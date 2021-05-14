«Патриарший сад» приглашает владимирцев на большой семейный день

15 мая в Международный день семьи «Патриарший сад» подготовил большой праздник (0+). С 10.00 до 13.00 семьи города Владимира ждет особенная программа. В рамках нее пройдут просветительские прогулки по цветущим аллеям и знакомство с последними достижениями «Патриаршего сада». Подготовлена яркая концертная программа, в которой примут участие талантливый исполнитель и композитор Алексей Молдалиев, поэтесса Татьяна Шувалова, литератор Нина Никонова и многие творческие коллективы города Владимира и области.

В 10 часов гостей большого семейного праздника ждут у входа в «Патриарший сад».

Их ждёт обзорная экскурсия и самые интересные и красивые растения с разных уголков мира. В 11.15 дошколятам, школьникам и их родителям проведут экскурсию на станцию юннатов, которая базируется в «Патриаршем саду». Они увидят учебные классы, конференц-зал и оранжерею, а также познакомятся с педагогами. Оказывается, «Патриарший сад» сегодня — это огромный выбор бесплатных кружков и полезного досуга для наших детей. Особенно на время летних каникул.

В 12 часов замечательный фотограф Катерина Богданова проведет мастер-класс по позированию для женщин. Она расскажет, как научиться фотографироваться и отлично получаться на фото. Раскроет топ самых беспроигрышных поз и поведает о том, как подготовиться к успешной фотосессии. Для каждой участницы Екатерина сделает небольшой фотосет в цветущих садах.

Владимирская мастерица Василина Ионова в 12.30 проведет мастер-класс по изготовлению украшений для волос из живых цветов. Да-да, тех самых, которые в Инстаграме стоят огромных денег. А теперь вы научитесь их делать сами! А потом ещё и сфотографируетесь с ними!

Кстати, в этот день в «Патриаршем саду» состоится выставка и праздничный концерт, посвященные цветению вишни! Да-да, почти как в Японии, только по-нашему. И, конечно, не обойдется без посиделок. «Патриарший сад» уже приготовил для них самую уютную беседку. Расстелем скатерти, разложим домашние вкусняшки и будем пить ароматный чай из термосов. Ну, вы поняли: чай и угощение приносим с собой.

Вход на праздник абсолютно бесплатный!

15 мая «Патриарший сад» ждет вас на большой семейный праздник по адресу: Козлов тупик, 5. Вход между Водонапорной башней и памятником владимирской вишне.

Справка: Международный день семей (International Day of Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Идея учреждения данного праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи и укрепить семейные ценности. К торжеству традиционно приурочивают конференции, круглые столы, дискуссии, форумы, культурно-массовые мероприятия.