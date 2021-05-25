Парк «Добросельский» закрыли и снова открыли

Сегодня собирались закрыть на реконструкцию единственный парк в восточном районе Владимира — «Добросельский». Объявление об этом ещё вчера красовалось на главном входе. Но сейчас его нет. Сняли. Часть других проходов в парк тоже открыты. И никаких запрещающих знаков там нет.

Второй этап не наступил

В парк можно свободно пройти с улицы Юбилейной, Егорова, Комиссарова. Из восьми входов в парк пять — нараспашку, три — закрыты. Народу в парке мало. Но это понятно: будни, середина дня.

Мэрия ещё неделю назад объявила, что ремонтные работы в парке вот-вот начнутся. Но внешних признаков тому нет. Разве что несколько горок щебня на старой парковке. Ни техники, ни рабочих.

В старой части парка со стороны Егорова демонтировали аттракционы, выкопали элементы детской площадки. Никуда не убрали, все лежит на траве и дорожках. Тишина и запустение.

В 2021 году в парке «Добросельский» должен пройти второй этап реконструкции. Всего их три.

В пресс-службе администрации сообщили, что работы начнутся со дня на день. Парк всё равно закроют. Без этого нельзя. Но пока на его территории нет ни одного баннера или информационного щита о грядущих изменениях.

А ведь прежде про новации говорили много.

Что ни строчка, то загадка

В первый этап реконструкции чиновники от мэрии много говорили о том, что появится в парке. Однако вполне вероятно, что с того времени проект уже несколько раз перекроили. И что осталось от начальной версии, непонятно. На сайте «33.gorodsreda» размещены неудобочитаемые, «слепые» схемы и замысловатый текст, который мы приводим ниже.

Благоустройство парка культуры и отдыха Добросельский (дизайн 1). Предлагаемый вариант благоустройства парка Добросельский определяет в себе набор функциональных элементов, определенных ведомостью зданий и сооружений, вынесенных на дизайн. В дизайне предложен вариант исполнения функциональных элементов и их месторасположения на территории парка. Составом работ на 2022 год запланированы: — сцена; — административно-бытовое здание; — хозяйственно-бытовое здание; — завершение работ по пешеходным связям (дорожки/тротуары); — зона торговых ларей и киосков. На варианте № 1 памп-трек № 1 и памп-трек № 2 располагаются в разных частях парка. Расположение сцены предусмотрено рядом с центром парка. Зона скейтпарка располагается возле административно-бытового здания.

Благоустройство парка культуры и отдыха Добросельский (дизайн 2)

Предлагаемый вариант благоустройства парка определяет в себе набор функциональных элементов, определенных ведомостью зданий и сооружений, вынесенных на дизайн. В дизайне предложен вариант исполнения функциональных элементов и их месторасположения на территории парка. Составом работ на 2022 год запланировано: — сцена; — административно-бытовое здание; — хозяйственно-бытовое здание; — завершение работ по пешеходным связям (дорожки/тротуары); — зона торговых ларей и киосков. На варианте № 2 памп-треки располагаются рядом, образуя единую площадку. Сцену предлагается разместить рядом со стадионом. Изменяется месторасположение административно-бытового здания. Перенос скейтпарка в другую часть и добавление площадки для игр в городки.

Народ в печали

Каждый житель Владимира старше 14 лет может выбрать любой из этих вариантов. Не исключено, что подрядчик не приступит к работам, пока не закончится голосование. А финальный срок — 30 мая.

Если уж власти на разных уровнях говорят, что мнение горожан важно и от их решения будет зависеть вид парка, то было бы логично перенести старт работ.

Завсегдатаи парка негодуют по поводу его грядущего закрытия.

Ведь вполне можно огородить только строительную площадку. А блокада всего места отдыха — слишком большая потеря. Альтернативы большому детскому городку в «Добросельском» в Добром нет. Да и мест для прогулок с колясками и катания на велосипедах очень мало.

Многие уже думают, как пробраться в парк в период реконструкции. В прошлом году его тоже закрывали, но все там гуляли, пробираясь через дыры в заборе. Теперь всё закрыто. На территорию парка можно перелезть через забор. Но это небезопасно и не каждому под силу.