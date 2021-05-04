Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» запретили по всей Владимирской области

Основные мероприятия Дня Победы пройдут во Владимирской области в онлайн-режиме. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации «Белого дома». Второй год подряд в регионе отменены Парад Победы, прохождение пеших колон и военной техники. Шествие участников акции «Бессмертный полк» пройдет исключительно в Интернете. Связано это со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости COVID-19, отмечается в сообщении.

— Мы не будем ограничивать празднование Великой Победы одним календарным днём. В этом году предстоит восславить подвиг нашего народа 12 июня – в День России, 24 июня – в день Парада Победы 1945 года, 3 сентября – в честь победы СССР над милитаристской Японией. Уверен, что жители Владимирской области найдут возможность отметить великий праздник в кругу семьи и проявят понимание. Все принимаемые меры нацелены на скорейшую нормализацию эпидемиологической обстановки и возвращение к нормальной жизни, — приводит слова губернатора Владимирской области Владимира Сипягина пресс-служба администрации «Белого дома».

К 9 мая запланировано более 1,5 тысячи концертов.

При этом полностью отказываться от праздничных мероприятий власти не стали. В регионе запланировано более полутора тысяч концертов, музыкальных спектаклей, театральных постановок, интерактивных проектов. Правда, по замыслу организаторов, пройдут они все локально, без большого скопления людей.

С соблюдением мер эпидемиологической обстановки разрешено в этом году возложение цветов и венков к воинским захоронениям, обелискам и памятникам участникам Великой Отечественной войны, а также мероприятия во дворах. Так, во Владимире поздравлять Героев Победы снова будут по месту их жительства. Артистические бригады будут выступать около дома фронтовиков 6, 7 и 8 мая.

— В каждом муниципалитете пройдет огромное количество мероприятий, связанных с 76-й годовщиной Победы. Но о централизованном локальном месте, где бы собралось большое количество людей, жителей области и гостей региона, об этом пока речи не идет, потому что не хотим рисковать нашими гражданами. Все праздничные мероприятия планируются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, — отметил на своей пресс-конференции врио заместителя губернатора Григорий Вишневский.

«Бессмертный полк» в режиме онлайн

Что касается акции «Бессмертный полк», то она снова пройдет в режиме онлайн. В прошлом году она продолжалась 20 дней. Виртуальное шествие посмотрели 25 миллионов человек.

В этом году шествие «Бессмертного полка» будет разведено. В каждом субъекте страны акция стартует в 15.00. Ее будут транслировать по местному телевидению на уличных экранах. Таким образом в каждом регионе люди увидят в строю всех земляков.

Подать заявку для участия в шествии можно на сайте акции. Если вы сделали это в прошлом году и не собираетесь вносить изменения, стоит просто повторить запрос, дождаться уведомления от организаторов и нажать «да». Если вы хотите принять участие в шествии впервые, то лучше не тянуть. Оправить заявку стоит до 7 мая. Тогда можно будет узнать, в какое время будут транслировать портрет близкого вам человека. После окончания шествия все пользователи получат фрагменты той части эфира, где появилась информация об их предках.

Основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, стартуют уже сегодня. И дальше вплоть до 9 мая — праздничный марафон. Главные площадки торжеств — дома культуры и городские парки. Ознакомиться с подробной программой торжеств можно на сайтах муниципалитетов.

Пока же во Владимире стартовала акция «Георгиевская ленточка». Только в областном центре волонтеры Победы планируют раздать три тысячи праздничных символов. Их будут дарить горожанам на площадях Победы, Ленина, Соборной и Театральной.