Память жертв стрельбы в Казани можно почтить возле Успенского собора

Жители Владимира могут почтить память жертв стрельбы в Казани около Успенского собора. Туда можно приносить цветы и поминальные свечи. Место для скорби выбрали сегодня. Соседство с кафедральным собором одобрил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Между тем, траурные мероприятия уже идут во многих городах области.

Акции памяти

Траурные мероприятия прошли сегодня в ВлГУ. Акция памяти состоялась около стен университетского храма. Собравшиеся зажгли свечи в память о 9 жертвах страшной трагедии в Казани. Среди погибших в столице Татарстана сразу 7 детей. Больше 20 пострадавших находятся в больнице. У многих огнестрельные ранения, переломы и ушибы. За жизни детей и взрослых борются врачи.

Акция памяти сегодня назначена в Гусь-Хрустальном. Местные жители планируют зажечь свечи на центральной площади города. Информация об этом появилась в социальных сетях.





В Вязниках учащиеся местной школы организовали место скорби прямо у стен образовательного учреждения. Дети принесли из дома цветы, мягкие игрушки и свечи в память о тех, кто накануне погиб в Казани.

Центральная точка

Центральным местом траурных мероприятий в области станет площадка у Успенского собора во Владимире. Это определили оперативно — в ходе сегодняшнего визита в регион экс-руководителя Счетной палаты РФ и нашего земляка Сергея Степашина. На пресс-подходе, где были губернатор Владимир Сипягин и митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, журналисты задали вопрос о месте скорби.

— Я бы предложил центральный храм — Успенский собор. Именно это место определим как раз для того, чтобы жители Владимирской области могли выразить скорбь, соболезнования, и принести цветы положить, — привел слова губернатора телеканал «Губерния».

Мнение главы региона совпало с мнением присутствующих.

Позже на своем странице в социальных сетях Владимир Сипягин отметил, что именно Успенский собор помнит череду горьких событий. «Для многих из нас он символизирует силу веры в итоговое торжество добра, стойкость во всех испытаниях», — отметил губернатор.

Проверка в школах

После трагедии в Казани владимирские школы ждут внеплановые проверки. В центре внимания – система обеспечения безопасности учебных учреждений.

— По всем школам Владимирской области с сегодняшнего дня пойдёт усиление режима безопасности. Совместно с правоохранителями, надзорными органами, органами местного самоуправления департамент образования области проверит все школы на предмет охраны, в том числе — на наличие договоров с Росгвардией, — отметил глава региона на своей странице в социальных сетях.