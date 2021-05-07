Опубликован график отключения горячей воды во Владимире

Во Владимире сразу после майских праздников начнутся первые плановые отключения горячей воды. Тепловики обещают уложиться в двухнедельные сроки по каждому объекту. 11 мая горячую воду начнут отключать на проспекте Строителей, улицах Лакина, Балакирева, Сурикова. Работы здесь продлятся с 11 до 24 мая. В июне горячей воды не будет в центре города, на Октябрьском проспекте, улицах Василисина, Верхняя и Нижняя Дуброва. В июле ремонтные работы пройдут в Добром. В августе отключения горячей воды случатся на улицах Горького, Белоконской, Лермонтова, Асаткина и прочих.

Ознакомиться с подробным графиком отключения горячей воды можно на сайте www.vladcomsys.ru.

А пока тепловики приступили к проведению гидравлических испытаний на теплосетях, в том числе на максимальную температуру. Так, на днях жители Ленинского и Октябрьского районов неожиданно заметили резкое повышение температуры в квартирах. Оказалось, что в ходе испытаний температуру разогнали до +115 градусов.

— В случае обнаружения возможных утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом, — уточняет пресс-служба компании «Т Плюс».

Гидравлические испытания тепловых сетей проходят каждое лето. Они позволяют обнаружить слабые места на сетях и в случае порывов оперативно заменить аварийные участки трубопровода.

Оперативно-диспетчерская служба компании «Т Плюс» для жителей — 53-22-20.

Сразу после окончания испытаний на теплосетях стартует летняя ремонтная кампания, в рамках которой планируется заменить порядка 20 км тепловых сетей. Большой объем ремонтных работ ожидается на улицах 9 Января и Казарменной. Продолжится перекладка магистрального трубопровода на третьем участке по улице Чайковского. Энергетики будут копать у гостиницы «Золотое кольцо».

Самой масштабной должна стать замена распределительной тепловой сети на улицах Офицерской, Диктора Левитана, Разина общей протяженностью около 4 км. «Призыв» уже рассказывал, что работы на этом участке обойдутся в 56 миллионов рублей. Всего на реконструкцию трубопроводов в 2021 году компания «Т Плюс» направит 450 миллионов рублей, а еще 100 миллионов будет выделено на текущий ремонт.

— Это позволит улучшить надежность и качество снабжения горожан теплом и горячей водой, — сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Накануне во Владимире завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава областного центра Андрей Шохин. Документ опубликован на официальном сайте органом местного самоуправления. Отключить от тепла всех разом не получится. Процесс занимает несколько дней. В городе более 2,2 тысячи многоквартирных домов.