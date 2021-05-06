Объявление о годовом собрании Владимир-Союзпроммонтаж

Акционерное общество «Владимир-Союзпроммонтаж» проводит годовое общее собрание акционеров 04 июня 2021 года в 11 час. 00 мин. пмо адресу: 600026, г. Владимир, Почаевский овраг, д. 1, строение 1, офис 1, АО «Владимир-Союзпроммонтаж».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, — 04 мая 2021 года.

Начало регистрации — в 10 час. 00 мин.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Избрание состава Совета директоров.

4. Выбор аудитора.

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Владимир-Союзпроммонтаж», зарегистрированные в реестре акционеров лица могут ознакомиться в отделе кадров по месту нахождения общества, тел. (4922) 33-50-70.

Генеральный директор Д. Ю. Грошков