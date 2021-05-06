Новым гостем комедийного хейт-шоу «Прожарка» стал Баста

Жёсткий юмор с переходом на личности снова на экранах ТНТ и ТНТ4 – юмористическое хейт-шоу «Прожарка» (18+) возвращается в эфир с третьим сезоном. Вторым гостем нового сезона станет рэпер Баста, который уже был на проекте, но как приглашённый гость и сам «прожаривал» Тимати. Теперь Вася Вакуленко сядет в кресло главного героя, чтобы узнать всё, что о нём думает народ. Он выслушает все до одной жёсткие шутки о своём творчестве, бизнесе и даже внешнем виде. Ему припомнят каждый плохой фильм с названием «Газгольдер», высмеют привычку читать песни с листа, пошутят над невнятной речью и многими другими строчками из его досье.

Прожаривать Басту и дерзить ему будут шесть молодых комиков: Филипп Воронин, Марк Сергиенко, Ирина Приходько, Василий Габышев, Сергей Матросов и Игорь Джабраилов. Отдельно Басте достанется от специального гостя: рэпера Kyivstoner. Он расскажет, у кого Баста спёр свой псевдоним, как живётся писателю, который не любит читать книги, и кто на самом деле теневой продюсер популярного рэпера. Добьет Басту ведущий шоу Илья Соболев тем, что обратиться к залу с вопросом: «Кто хочет прожарить Басту?» и его вызов примет блогер и бывшая жена Гуфа, Айза Долматова, которая «вынесет» своей прожаркой многих комиков и не оставит шансов уйти Басте от хейта и жёсткого юмора.

Баста, звездный гость нового сезона шоу «Прожарка»:

«На самом деле могу сказать, что сегодня было тяжёлое для меня испытание. Я всё время сидел в огромном стрессе: не мог молчать, мне всё время хотелось говорить, что-то вставить между шуток и как-то ответить. Поэтому хочу поблагодарить всех людей, кто пришёл и ничего не говорил, потому что такое ощущение, что на этой сцене и в этом зале каждому есть, что про меня сказать. Спасибо большое ребятам-комикам, они молодцы, талантливые молодые люди. Я знаю, что многие хотели «прожарить» меня, чтобы хотя бы раз выступить в полном зале. Но надеюсь, они не совершат моей ошибки и не окажутся в кресле главного героя».

Илья Соболев, ведущий шоу «Прожарка»:

«Мы теперь будем общаться с залом, добавили небольшой элемент интерактива. У нас будет ещё больше звёзд, в этом сезоне у нас все масштабнее и круче. Мы ждём от наших зрителей улыбок и качественного смеха, потому что искусственный подкладывать мы не будем, как это делается на разных проектах других телеканалов – здесь всё искренне и честно».

Смотри «Прожарку» Басты 11 мая в 23:00 на телеканале ТНТ4