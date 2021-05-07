Новый этап реставрации начался в усадьбе князей Голицыных

Масштабная реставрация усадьбы князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района продолжится в этом году. Планируется закончить работы на фасадах и заменить инженерные сети. В порядок приведут внутренние помещения третьего и второго этажей. Накануне в усадьбе, где провел свои последние дни герой Отечественной войны 1812 года Петр Багратион, побывала директор департамента культуры администрации Владимирской области.

— Провели большую планерку в спартанских условиях, на объекте. Обсудили узкие места, проблемные моменты, план работ. В ближайшее время местные власти и руководство ДК составят список оборудования и мебели, необходимых для оснащения объекта, чтобы предусмотреть эти средства в бюджете следующего года и чтобы объект был сделан комплексно, — рассказала на своей странице в «Фейсбуке» Алиса Бирюкова.

Надо отметить, что о реставрации усадьбы заговорили только после того, как в Симе побывал фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция». Тогда его организаторы обратили внимание на плачевное состояние объекта культурного наследия федерального значения.

Работы обойдутся в 50 миллионов рублей.

Масштабные работы начались в прошлом году. Успели заменить кровлю главного дома усадьбы Голицыных и окна, а также укрепили балкон. Завершить реставрацию должны к 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Как стало известно ранее, речь идет о 50 миллионах рублей.

— Встанет вопрос о наполнении действующего внутри музея, созданного местными энтузиастами. Сейчас совместно с Российским военно-историческим обществом прорабатывается вопрос о расширении экспозиции, посвященной Багратиону и Отечественной войне 1812 года. Я очень надеюсь, что к 2022 году мы проведем эту работу, потому что место имеет большой туристический потенциал и уже сейчас туда приезжает много людей, — подчеркнула Алиса Бирюкова в интервью ТАСС.

В усадьбе князей Голицыных Петр Багратион бывал не раз. Именно в Симе генерала настигла новость о назначении главнокомандующим 2-й Западной армии. Багратион был ранен в Бородинской битве. У Голицыных он провел свои последние дни, здесь же был первоначально захоронен. Но спустя 27 лет останки генерала перевезли на Бородинское поле. Сейчас могилы как таковой в Симе нет, но есть памятник на территории церкви Дмитрия Солунского. Это место благоустроено, доступ к нему свободный.

В самом же здании располагается Дом культуры и народный музей, посвящённый Отечественной войне 1812 года и Петру Багратиону. Историю великого полководца и места, где он скончался, в ближайшее время расскажет проект «Точка на карте». Следите за обновлениями!