Новый ангиограф заработал в областной клинической больнице

В арсенале регионального сосудистого центра областной клинической больницы появился ангиограф нового поколения. Современный комплекс заменил изношенный аппарат, приобретенный еще в 2010 году. Оборудование оснащено модулем для измерения гемодинамических показателей. Оно позволяет лечить инсульты и инфаркты, проводить диагностику сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей.

– Мощность ангиографа дает возможность проводить до 20 операций в сутки и более 2 тысяч операций в год. Это сотни спасенных человеческих жизней, – подчеркнул главный врач ОКБ Владимир Безруков.

С середины апреля медицинскую помощь с применением современного ангиографа получили свыше 100 пациентов. Было выполнено более 30 операций на коронарных, брахиоцефальных сосудах, а также на сосудах головного мозга и нижних конечностей.

Благодаря введению в строй нового ангиографа две рентгеноперационные регионального сосудистого центра теперь работают одновременно.

Экстренные операции, как и прежде, проходят в круглосуточном режиме.

— Техническое перевооружение специализированной службы не только повысило доступность высокотехнологичной помощи, но и позволило разделить потоки экстренных и плановых пациентов, — уточняет пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Высокотехнологичное оборудование

Болезни системы кровообращения по-прежнему выступают главной причиной смертности не только во Владимирской области, но и во всей стране. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2019-го по 2024 год на приобретение высокотехнологичного оборудования и переоснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове будет направлено свыше 1,2 млрд рублей. Финансирование предусмотрено из федерального и регионального бюджетов.

В текущем году в подразделения регионального сосудистого центра и кардиологический диспансер ОКБ поступило 84 единицы медицинского оборудования. Помимо проведения высокотехнологичных операций в учреждении начали проводить курсы восстановительного лечения с помощью современных роботизированных тренажеров. В течение года реабилитацию будут проходить около тысячи пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения.

Ранее «Призыв» сообщал, что во владимирской больнице № 6 заработал компьютерный томограф. В арсенале медицинского учреждения это первое такое оборудование. Технику приобрели на средства областного бюджета. Ее стоимость – более 34 миллионов рублей. Планируется, что исследования на нем будут проводиться круглосуточно.