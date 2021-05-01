Новые вакансии открыты на строительство трассы М-12

Владимирский центр занятости объявил об открытии вакансий на строительство платного автобана М-12 «Москва-Казань». В кадровый центр обратились сразу три компании, связанные с дорожным строительством. Это ООО «Региональная строительная компания», ООО «Балтмостстрой» и ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород». В основном, требуются люди рабочих специальностей.

Кого приглашают

ООО «Региональная строительная компания» ищет порядка 20 специалистов на разные должности. В списке дорожные рабочие, водитель категории «В», водитель автобуса категории «Д», водитель самосвала категории «С», машинист дорожного катка, машинист бульдозера, машинист экскаватора, прораб, мастера дорожного строительства, уборщик производственных и служебных помещений.

Место работы — участки трассы в деревнях Одерихино и Демидово Собинского района. По всем вопросам обращаться по номеру 8 (927) 501-00-30. Контактное лицо — Лапшина Вера Степановна, vladimir.m12@rsk.msk.ru.

Активное строительство М-12 сейчас ведется в Собинском, Петушинском, Судогодском районах и во Владимире.

Вторая организация — ООО «Балтмостстрой» — ищет машиниста гусеничного крана, сварщика ручной дуговой сварки, монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций, делопроизводителя, машиниста бурильно-крановой установки категории «В», «С», машиниста вибропогружателя, водителя миксера категории «В», «С».

Обращаться по номеру 8 (921) 311-78-51 — Чепчерук Андрей Георгиевич, 8 (911) 080-61-70 — Лисняк-Козлова Людмила Александровна. Электронная почта — lisnyak@baltmost.spb.ru. Место работы — деревня Рукав Собинского района.

Кадровый центр Владимира также сообщает о свободных рабочих местах в компании ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород». Это госучреждение обслуживает бесплатные федеральные дороги, проходящие во Владимирской области. Им требуется на работу эксперт дорожного хозяйства и программист. Обращаться по номеру 8 (831) 282-28-33 к Анастасии Евгеньевне Лимоновой. Адрес электронной почты — limonova.ae@udmnn.ru.

Пока лес рубят

Изначально заказчик и подрядчики, выбранные на строительство автобана по торгам, заявляли о 3500 вакансиях для участков во Владимирской области. Причем, озвучили очень внушительные зарплаты для нашего региона – от 80 до 90 тысяч рублей. Ажиотаж еще подогрели и власти областного центра, заявившие, что водители с общественного транспорта массово уходят с автобусов и переходят на работу на стройку.

Но на деле все оказалось куда скромнее. Пару месяцев назад «выбросили» первые 30 вакансий. Требовались водители и рабочие на вырубку леса. Зарплаты, действительно, немаленькие – до 90 тысяч. Но и работа тяжелая, с напряженным графиком и в суровых погодных условиях.

Оттока же кадров с транспортных предприятий Владимира вообще не было, сообщил директор областного департамента по труду и занятости Андрей Григорьев. Выяснилось, что много рабочих мест заняли жители других регионов. Они трудятся вахтовым методом.

Строительство автобана «Москва-Казань» поделено на восемь этапов. Скоро добавится еще как минимум один – до Екатеринбурга. Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию РФ сообщил о продолжении строительства трассы М-12 до столицы Урала. При этом подрядчики ускорятся и сдадут автобан от Москвы до Казани уже в 2023 году — на год раньше запланированного.

Платная скоростная трасса разгрузит бесплатные дороги М-7 и Р-132.

Дорожники со дня на день ждут получения положительного заключения государственной экспертизы проектов строительства скоростной магистрали. Потом приступят к основным работам. Пока в шести районах нашей области и во Владимире ведутся подготовительные работы: вырубка леса, подвоз строительных материалов, прокладка технических дорог.

Заказчик стройки «Автодор» провел обсуждения с жителями городов и сел, где пройдут участки трассы. На встрече с жителями Мостостроя на озере Банное обещали сделать пляж и очистить воду.