Новые пункты вакцинации от коронавируса открылись во Владимире и Александрове

Во Владимире и Александрове заработают дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Они откроют свои двери уже сегодня, 25 мая. В областном центре привиться можно будет в прививочном кабинете детской городской поликлиники № 1 на улице Студёная Гора, 20а (головной корпус поликлиники). Кабинет работает ежедневно, кроме выходных, с 8.30 до 12.00.

В Александрове стационарный пункт вакцинации организован в торговом центре «Саша» на улице Ленина, 13 (подъезд № 2, вход с ул. Первомайской). Иммунизация там будет проходить ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 18.00.

Вакцинация предусмотрена для совершеннолетних жителей региона, не имеющих медицинских противопоказаний. Прививают отечественным препаратом «Спутник V».

Предварительная запись не требуется.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Время и место введения второго компонента вакцины следует уточнить у медицинского работника прививочного пункта.

По состоянию на 24 мая привились более 99 500 жителей Владимирской области. Из них более 84 тысяч человек получили второй компонент вакцины. Это данные облздрава.

Сейчас в медицинских организациях региона развёрнуты 53 пункта вакцинации. К иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населённые пункты, в различные организации и предприятия.

— В перспективе пункты вакцинации откроются и в других общественных местах для повышения доступности вакцинопрофилактики, — уточняет пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области.

Как сообщила врио заместителя губернатора региона Ольга Гребнёва на последнем заседании Законодательного Собрания, дополнительные пункты вакцинации планируют открыть в Юрьевце и Энергетике. Возможно, уже на этой неделе. Сейчас для этого закупаются морозильники. В Юрьевце местные власти выделили помещение в здании администрации. В Энергетике пункт вакцинации развернется во врачебной амбулатории.

Праздники снизили темп вакцинации

Ольга Гребнева также отметила, что майские праздники оказались провальными в плане вакцинации. Надежды возлагались большие, но жители региона не спешили в прививочные пункты.

— Надеялись, что в майские праздники, в выходные дни, люди пойдут активно на вакцинацию. Но это не так. Такая проблема возникла во всех регионах. Нельзя сочетать вакцинацию с приемом алкогольных напитков. В связи с этим 10 дней у нас вылетели, люди не пошли. Вакцинация провалилась. Если в первые месяцы мы прививали около 3 тысяч человек в среднем, то сейчас эта цифра – 1000-1100 в день, — уточнила Ольга Гребнева.

На минувшей неделе темпы вакцинации немного увеличились. Напомним, что коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться в начале осени. Для этого необходимо провакцинировать 60% населения.

Ранее «Призыв» рассказывал, что налоги с продаж вакцины от ковида помогли здравоохранению области.