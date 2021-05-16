Новые поликлиники и ФАПы построят в области по принятой программе

В «Белом доме» утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения Владимирской области, сообщила пресс-служба администрации региона. Из федеральной казны на её реализацию в нынешнем году придёт 1,2 млрд рублей. А до конца 2023 года область получит ещё 2,3 млрд рублей. На эти деньги, в частности, будут построены новые поликлиники в городах Собинке и Струнино.

Программа стартовала по всей стране в нынешнем году. Рассчитана она на 5 лет. В нашей области её разработало ещё прежнее руководство облздрава в 2020-м. Жителям предлагали подключиться к этой работе и присылать свои предложения на адрес МИАЦ — Медицинского информационно-аналитического центра. Были ли такие предложения, и какие из них учтены, не сообщают. Но уже в ноябре прошлого года на сайте обладминистрации появились презентации по модернизации «первички» в каждом из районов.

ФАПы строят и ремонтируют

Уже начаты капитальные работы в фельдшерско-акушерских пунктах деревень Большевысоково и Эдон Вязниковского района. Ремонтируют ФАП в деревне Васильчиково Гороховецкого района и Иваново-Эсинскую поликлинику Ковровского района. Капитальные ремонты также стартовали в инфекционном отделении Кольчугинской центральной районной больницы. В Киржачской районной больнице начались реконструкция поликлиники и капремонт лифта.

Кроме того, в нынешнем году будут капитально отремонтировано восемь ФАПов.

Фельдшерско-акушерские пункты отремонтируют в деревнях Медведево Вязниковского района и Папулино Меленковского района. Обновится амбулатория посёлка Искра Александровского района. На целый ряд объектов придут ремонтники в Гусь-Хрустальном районе. Работы проведут в амбулатории посёлка Мезиновский, ФАПах деревень Перово, Нармуч, Тихоново и посёлка Тасинский.

Кроме того, намечено строительство современных ФАПов взамен существующих. В 2021 году это произойдёт в селе Патакино Камешковского района, в селе Григорово и деревне Толстиково Меленковского района.

Крупные работы

Поликлиники в Собинке и Струнино, наконец-то, обретут новые стены. Строительно-монтажные работы по строительству новых объектов запланированы уже в текущем году. В ближайшее же время начнётся масштабная реконструкция Ковровской районной больницы.

— Будут капитально отремонтированы сразу несколько структурных подразделений Кольчугинской центральной районной больницы — хирургический корпус и дневной стационар в акушерском отделении. Капремонты пройдут в дневном стационаре Собинской районной больницы и поликлинике Петушинской районной больницы, — сообщила пресс-служба.

Поставка новой техники

Кроме проведения капитальных ремонтов, строительства и реконструкции программа модернизации первичного звена предусматривает поставку автотранспортных средств и медицинского оборудования. В 2021 году учреждения здравоохранения получат 247 единиц оборудования и 70 единиц автотранспорта, из этого числа 28 автомобилей уже поступили.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется во всей стране с 2021 года. Её цель – улучшить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек. Реализация программы рассчитана на 5 лет.