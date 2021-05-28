Новую детскую поликлинику начнут строить в Муроме

В Муроме построят новое здание детской поликлиники №1. Работы стартуют уже в этом году. На первоначальном этапе подготовят площадку, выполнят перенос коммунальных сетей и заложат фундамент. Общая стоимость этого этапа – 25-30 млн рублей. Деньги областные власти изыщут за счет перераспределения бюджетных средств. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сипягин в ходе рабочей поездки в Муром.

Основной же объем средств область сможет выделить в 2022 году. Согласно последней смете строительство поликлиники обойдется в более чем 350 миллионов рублей. По оценкам специалистов, возведение объекта займет не менее полутора лет, а в 2023 году эксплуатировать старое здание уже будет нельзя.

Старое здание изношено так, что капитальный ремонт ему не поможет.

Новое здание для детской поликлиники необходимо городу на Оке уже давно. Старый поликлинический корпус на улице Красноармейской признан ветхим. Современным требованиям он не соответствует. Поликлиника ютится в здании 1929 года постройки. Кабинетов не хватает, при этом врачи принимают пациентов из Мурома и Муромского района в 3-4 смены, сообщает департамент здравоохранения Владимирской области.

Решить проблему путем возведения пристройки к старому зданию поликлиники планировали еще в 2010 году. Реализовать проект помешало отсутствие средств в бюджете. В прошлом году разработали проектно-сметную документацию для строительства поликлиники, и на днях получено положительное экспертное заключение.

Деньги на спорт

Выделят Мурому деньги и на строительство открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом на стадионе «Энергия». На эти цели пойдут 169 миллионов рублей из областного бюджета.

Проект дорожки протяженностью 330 метров готов, получено положительное заключение экспертизы. Кататься на ней можно будет с октября по март, одновременно там сможет тренироваться от 80 до 120 человек. Летом дорожка не будет простаивать: там планируют устроить роликодром конькобежцев и лыжников, а также проводить занятия по велосипедному спорту.

Новый объект позволит проводить региональные и всероссийские соревнования.

Спортивный объект с нетерпением ждут спортсмены-конькобежцы. Регулярно конькобежным спортом в Муроме занимается 465 детей и подростков под руководством 10 квалифицированных тренеров. Шестеро из них имеют высшую квалификационную категорию. Три спортсменки включены состав сборной команды России по конькобежному спорту на 2020-2021 годы. Ещё четыре человека представляют Владимирскую область на соревнованиях различного уровня.

Ранее «Призыв» рассказывал о строительстве лыжероллерной трассы в Александрове. Новый спортивный объект рассчитан на все уровни подготовки – от начального до профессионального. Протяженность лыжероллерной трассы составит 2 километра, ширина — 4 метра, штрафной круг — 80 метров.