Байкеры владимирского отделения мотоклуба «Ночные волки» высадят 12 тысяч саженцев сосны в Суздальском районе. Экологическая акция «Русский лес» состоится в грядущую субботу, 22 мая, на делянке площадью 2,5 га Суздальского лесничества. Она находится между населенными пунктами Лопатницы и Глазово. Более точные координаты можно найти в официальной группе владимирского отделения мотоклуба «Ночные волки».

Начнется акция в 13.00. Участие в мероприятии примут около 200 байкеров. Запланирован также приезд лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Хирурга (Залдастанова).

— Подготовка к мероприятию близится к завершению. Из-за неблагоприятной погоды мероприятие пришлось два раза переносить. Надеемся, что в это раз у нас все получится. Департамент транспорта сейчас нам помогает с подъездной дорогой к самой делянке, – рассказал «Призыву» президент владимирского отделения мотоклуба «Ночные волки» Валерий Самедов.

Байкеры посадят саженцы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Присоединиться к экологической акции смогут все желающие. Однако заранее стоит продумать подходящую для посадочных работ одежду и обувь.

— Мы проводим нашу акцию «Русский Лес», тем самым призывая и показывая пример. Если находятся желающие нам помочь, то, конечно, мы не можем им отказать. Привлекаем молодое поколение к участию в акции. Можно приехать просто поддержать, а можно и принять участие в посадке саженцев. Главное, не забыть про хорошее настроение и позитивный настрой, — объяснил Валерий Самедов.

Участниками акции станет и съёмочная группа «Призыва». Отчетом о мероприятии мы обязательно поделимся позже.

Помимо высадки саженцев, байкеры займутся благоустройством территории. Очистят ее от сухостоя и построят зону отдыха для тех, кто любит гулять по лесу.

А между тем лесовосстановительные работы продолжаются во Владимирской области. В рамках всероссийской акции «Сад памяти-2021» за первые две недели мая саженцы деревьев посадили практически во всех районах области. В акции активно участвуют не только работники лесной отрасли, но и представители волонтерских организаций, студенты, школьные лесничества и просто неравнодушные жители, сообщает департамент лесного хозяйства.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как в текущем году будет проходить озеленение Владимира. Так, в будущем патриотическом сквере, который начали активно строить на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, высадят 80 алтайских кедров. В сквере также будут расти 27 лип, 20 каштанов и, возможно, один канадский клен. Краснолистный клен городу хочет подарить одна из жительниц областного центра.