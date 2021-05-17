Несколько миллионов человек приняли участие в «Бессмертном полку онлайн»

Патриотическая акция проводилась второй год подряд при поддержке Сбера и собрала потомков ветеранов по всему миру: к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет. Таким образом, всего в «Бессмертном полку онлайн» приняло участие около пяти миллионов человек.

Вся технологическая инфраструктура «Бессмертного полка онлайн», предоставленная SberCloud, масштабировалась в онлайн-режиме в зависимости от числа участников и нагрузки, что гарантировало надёжную и устойчивую работу всего проекта и значительно упрощало техническое сопровождение акции.

Напомним, авторизоваться в проекте можно было четырьмя способами: по СМС, электронной почте, социальным сетям и Сбер ID. Самой популярной стала СМС-авторизация: оператор связи СберМобайл обеспечивал рассылку сообщений с кодом подтверждения, который необходимо было ввести на сайте «Бессмертного полка онлайн». Активнее всего в акции участвовали жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Башкортостана, Ленинградской и Новосибирской областей. Наибольшей популярностью акция пользовалась у женщин: их активность была в три раза выше, чем у мужчин. Средний возраст участников составил 36–45 лет.

15 мая по всей стране в 12:00 по местному времени стартовала объединенная трансляция «Бессмертного полка онлайн» с участием всех героев, присланных для прохождения онлайн-шествия. Посмотреть ее можно на сайте 2021.polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На указанный при регистрации адрес электронной почты пользователям были отправлены уведомления о времени прохождения их героев в онлайн-строю. Если по каким-то причинам письмо не пришло, в трансляции есть возможность выбирать регион просмотра и функция поиска ветерана по фамилии, имени и отчеству – это поможет найти и увидеть своих героев.

«Бессмертный полк онлайн» становится важной традицией для нас. Потомки героев объединяются вокруг акции, в этом году она имела еще больший успех – несколько миллионов человек прошли плечом к плечу в цифровом шествии. Мы также стремимся, чтобы информация о героях каждой семьи в нашей стране осталась в «Банке памяти» — ещё одном сервисе, который мы уже три года развиваем в рамках празднования Дня Победы. Сбер считает честью быть технологическим партнером шествия «Бессмертный полк», развивать сервисы для празднования Дня Победы и вносить существенный вклад в сохранение памяти поколений.

Владислав Крейнин

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Патриотическая акция проводилась второй год подряд при поддержке Сбера и собрала потомков ветеранов по всему миру: к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет. Таким образом, всего в «Бессмертном полку онлайн» приняло участие около пяти миллионов человек.

Вся технологическая инфраструктура «Бессмертного полка онлайн», предоставленная SberCloud, масштабировалась в онлайн-режиме в зависимости от числа участников и нагрузки, что гарантировало надёжную и устойчивую работу всего проекта и значительно упрощало техническое сопровождение акции.

Напомним, авторизоваться в проекте можно было четырьмя способами: по СМС, электронной почте, социальным сетям и Сбер ID. Самой популярной стала СМС-авторизация: оператор связи СберМобайл обеспечивал рассылку сообщений с кодом подтверждения, который необходимо было ввести на сайте «Бессмертного полка онлайн». Активнее всего в акции участвовали жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Башкортостана, Ленинградской и Новосибирской областей. Наибольшей популярностью акция пользовалась у женщин: их активность была в три раза выше, чем у мужчин. Средний возраст участников составил 36–45 лет.

15 мая по всей стране в 12:00 по местному времени стартовала объединенная трансляция «Бессмертного полка онлайн» с участием всех героев, присланных для прохождения онлайн-шествия. Посмотреть ее можно на сайте 2021.polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На указанный при регистрации адрес электронной почты пользователям были отправлены уведомления о времени прохождения их героев в онлайн-строю. Если по каким-то причинам письмо не пришло, в трансляции есть возможность выбирать регион просмотра и функция поиска ветерана по фамилии, имени и отчеству – это поможет найти и увидеть своих героев.

«Бессмертный полк онлайн» становится важной традицией для нас. Потомки героев объединяются вокруг акции, в этом году она имела еще больший успех – несколько миллионов человек прошли плечом к плечу в цифровом шествии. Мы также стремимся, чтобы информация о героях каждой семьи в нашей стране осталась в «Банке памяти» — ещё одном сервисе, который мы уже три года развиваем в рамках празднования Дня Победы. Сбер считает честью быть технологическим партнером шествия «Бессмертный полк», развивать сервисы для празднования Дня Победы и вносить существенный вклад в сохранение памяти поколений.

Владислав Крейнин

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка