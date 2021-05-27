Неприступный Осовец. Были и легенды крепости XIII века

Есть в Собинском районе уникальное место, где можно совершить настоящее путешествие во времени. Это древняя крепость Осовец, которая была построена в XIII веке и сохранила свои величественные валы до наших дней.

С высоты древний город имеет округлую форму. По всей протяженности валов растут величественные дубы.

Мы специально отправились в Осовец в конце апреля. Во-первых, чтобы с высоты полюбоваться разливом Клязьмы. На высоченной круче дух захватывает, где-то далеко внизу плещется река, причем в конце апреля вода доходила до виднеющихся вдали мещерских лесов. Во-вторых, важно было снять рельеф крепости без буйной растительности, чтобы можно было в полной мере оценить инженерный план старинной постройки. В общем, нам все удалось!

Кто и зачем поставил крепость Осовец на южных рубежах Владимиро-Суздальского княжества, почему древний город носит такое название, и правда ли, что русский богатырь и герой рязанских народных сказаний Евпатий Коловрат как-то связан с этими местами, рассказывает народный гид Алексей Валентинович в новом выпуске программы «Точка на карте».

В программе:

0:51 — Клязьма — важнейший торговый пусть древности;

1:43 — что такое полюдье и погост;

2:43 — об основании Осовца и значении топонима;

3:20 — от кого защищал Осовец Владимиро-Суздальское княжество, как был устроен;

4:26 — как Осовец атаку врагов отразил;

5:50 — о монастыре в древних валах;

6:41 — Евпатий Коловрат и другие легенды древней крепости.

Кто и когда основал?

Крепость Осовец была поставлена в начале XIII столетия, вероятнее всего, Всеволодом Большое Гнездо. По мнению ряда историков, причина появления укрепленного города в этой местности – опасность со стороны Рязанского княжества. Рязанцы регулярно осуществляли набеги на окраины Владимиро-Суздальского княжества.

Однако живет легенда и о том, что якобы крепость была основана князем Владимиром Красное Солнышко, который хотел здесь основать город (будущий Владимир), но по каким-то причинам не основал.

Атака рязанцев

Свою оборонительную функцию Осовец выполнил лишь однажды. В 1209 году рязанские князья Изяслав Владимирович и Михаил Всеволодович, рассчитывая на то, что все «сынове Всеволжи» выступили в Твери против жителей Новгорода, пришли во владимирские земли и «начаша воевати села около Москвы». Однако их план не удался, и владимирские князья (сыновья Всеволода) уже вернулись в родные земли. Узнав о бесчинствах рязанцев, Всеволод спешно отправил на них своего сына Георгия. Согласно сведениям, записанным в Летописце Переяславля Суздальского, князь Юрий разбил врага «у Осового» и погнал их за Оку. Таким образом, один раз в истории Осовец точно выполнил свое защитное предназначение.

Почему Осовец?

Название Осовец, скорее всего, связано с рельефом местности. Дело в том, что город стоит на высоком берегу Клязьмы, а неподалеку находится овраг. И этимологически топоним, вероятно, связан со словами «осов», «совок» — часть осунувшейся земли по берегу, по яру, по косогору, то есть рыхлый берег.

Известна еще одна русская крепость с названием Осовец, но находится она на речке Бобры у польского местечка Осовице в 50 км от города Белосток (сейчас это территория Польши). Этот Осовец прославился в истории Первой мировой войны при отражении немецкой газовой атаки в июле 1915 года 13-й ротой 226 Землянского полка. Контратака русских получила название «атака мертвецов».

Что здесь сейчас?

Крепость Осовец была уничтожена полчищами Батыя в 1238 году, просуществовав всего несколько десятилетий. Сейчас в этих местах есть село Осовец и деревня Погост. Валы древней крепости находятся поодаль, ближе к Клязьме, примерно в 300 метрах от обоих населенных пунктов. Стоит отметить, что это не единственный древний город в наших краях, от которого хоть что-то осталось. Прошлым летом мы исследовали древнюю крепость Мстиславль в Юрьев-Польском районе. И нам еще предстоит путешествие в старинный Ярополч-Залесский, что под Вязниками. Все эти города по структуре, рельефу и размеру очень похожи друг от друга.

Зачем ехать в Осовец?

Конечно, погулять и насладиться прекрасными видами. С высоких валов открываются захватывающие виды на пойму Клязьмы.

Прикоснуться к древней истории, почувствовать энергетику наших предков, которые защищали рубежи родной владимирской земли.

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