Нашествие майских жуков зафиксировали во Владимирской области

Жители Владимирской области сообщают о нашествии майских жуков. Вредоносные насекомые атакуют плодоносные деревья. «На завтрак у хрущей – яблоня, а на обед – груша», — пишут люди в социальных сетях. И что делать с ними – большой вопрос. Стряхивать не получается. Собирать не успеваешь. Садоводы рискуют остаться без части урожая. Эксперты успокаивают: жуки пусть и вредители, но не первого порядка. И бороться с ними эффективно если и можно, то только до вылета. А сейчас лучше просто подождать.

В глазах начало темнеть

«В глазах начало темнеть от количества майских жуков», — вспоминает вечер на даче Светлана Данилова. Женщина вышла на улицу послушать тишину и обомлела. Любимую грушу атаковали насекомые. Тучи хрущей вцепились в дерево и не собирались никуда улетать. Их было так много, что гул было слышно соседям. Такого нашествия вредителей жительница Владимира раньше не видела.

— У меня начались огородные дела, солнышко пригрело. Вчера вечером вышла, любуюсь цветением сада, любимой грушей, которая вся в цветах. И вдруг слышу гул, соседи кричат. Вижу, из земли начинает выходить майский жук. А когда подняла глаза, стало уже темнеть. Удивилась от количества летающего жука. Вокруг все жужжало. Я сняла, как жуки едят листву.

Майских жуков женщина пыталась и руками снимать, и палкой сбивать, и стряхивать. Но покидать грушу насекомые не собирались. «Вцепились и едят на моих глазах», — вздыхает Светлана Данилова. Соседи ловили насекомых сачками, но такая борьба с вредителями не эффективна. Скорее просто развлечение для детей.

Женщина ожидает, что уже сегодня этих вредоносных насекомых станет еще больше.

— Они начали вылезать из земли два дня назад. А вчера прямо тучи уже были. Я даже испугалась, потому что они уселись на мою любимую грушу. Потом я обнаружила сидящего жука на малине, он жевал листву. Полное безобразие. Все кругом цветет, и этих ненавистных жуков так много.

Жуки атакуют

То, что майских жуков слишком много, в этом году заметили многие. Кадры с насекомыми заполонили Интернет. Так, житель Кольчугино опубликовал в социальных сетях видео с вредителями, которые летают, и которых удалось поймать. На одном дереве собираются сотни насекомых. Автор видео Сергей Пичужкин рассказал, что собирал их в банку.

— Это было вчера вечером, я вышел на улицу и увидел тучу жуков у себя на даче. Они кружили около деревьев и выползали из земли. Я их собирал в банку.

В комментариях под новостью местные жители шутят, что из жуков можно сварить настоящий суп. Кто-то остроумно заметил: насекомые вышли с удаленки. Поэтому их так много в этом году. А водитель «ГАЗели» рассказывает, что во время рейса хорошо слышно, как хрущи бьются о козырек автомобиля. Давно такого не было.

— Их очень много в отдельных районах. Они летят через дорогу и врезаются в движущийся транспорт. Они разбиваются в лепёшку. Потом отмываешь их остатки со всей передней части автомобиля.

Массовый вылет

Массовый вылет майских жуков спровоцировали два фактора, говорит старший преподаватель Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков: холодная весна и цикличность развития насекомых. Если бы почва прогревалась постепенно, то хрущи появлялись бы порциями, а не все сразу. Кроме того, нельзя исключать массовую вспышку размножения. Она происходит раз в четыре года. И весной две составляющие могли наложиться друг на друга.

— Раз в четыре года майских жуков появляется больше, чем обычно. Но это, возможно, только первая причина. Я пока не могу сказать, что это вспышка массового размножения. Объясню почему: весна была очень холодной. По-нормальному они должны были вылетать уже с конца апреля, как только начинается первое тепло, распускаются первые листочки. Но так как тепло наступило, все майские жуки, которые были в почве с осени, резко вылетели наружу. Поэтому кажется, что их такое большое количество. Если бы они выползали, как в нормальный год, тогда, возможно, мы бы не заметили это нашествие.

Жуки ждали теплой погоды.

Несколько лет назад Руслану Жукову удалось снять атаку майских жуков на видео. Нашествие больше напомнило специалисту действие саранчи. На одном дереве собирались сотни насекомых. Хрущи не брезговали даже молодыми листочками. Тогда вспышка активности была зафиксирована в одном районе, сейчас жуки атакуют деревья по всему региону. И это не может не беспокоить.

Жуки-вредители

Специалисты подсчитали, что при массовом размножении майские жуки могут повредить до 50% зеленой кроны. Эти безобидные с виду насекомые способны ослабить или полностью погубить растение. Особенно если оно молодое. Вредители питаются почками, бутонами, листьями и цветками практически всех лиственных деревьев и кустарников, говорит Руслан Жуков.

Хрущи предпочитают яблоню, грушу, вишню и березу.

— Прежде всего они объедают листочки березы, но также могут поедать листья других деревьев и кустарников. Например, ивы, тополя, яблони, груши, сливы. Но если есть березы, они, конечно, их предпочтут прежде всего. Они у них на первом месте. Но если еды уже мало, то они будут есть листья других деревьев.

При этом самые темные дела майские жуки творят под землей, уверяет эксперт. Первые два года они питаются корневой системой растений. Известны случаи, когда личинки майских жуков приводили к гибели деревьев. А если потомство большое, то в опасности может оказаться целый сад или лес, рассказывает эколог.

— Самый большой ущерб лесному и сельскому хозяйству наносят личинки, потому что они в первые два года питаются корневой системой травянистых растений. И зачастую молодые деревца погибают. А если личинок много, то и деревья от трех лет могут страдать. Жуки вылетели, листочки объели, но в основном на верхушке дерева, и оно все-таки выживет, не погибнет. А если корневая система повреждена, деревья могут погибнуть, высохнуть.

При этом специалисты говорят, что майские жуки хоть и вредители, но не первого порядка. И бороться с ними после вылета малоэффективно. Сейчас главное — потерпеть. Через пару недель насекомые должны исчезнуть. А уже потом стоит задуматься над новым потомством.

Методы борьбы

Бороться с майскими жуками можно несколькими методами. Некоторые мероприятия носят предупредительный характер. Так, от вредоносных насекомых могут спасти отпугивающие растения. Вокруг деревьев можно высаживать клевер и бобы, горчицу и фасоль. Они будут вырабатывать азот, который неприемлем для личинок этого насекомого.

Позаботиться стоит и о мульчировании поверхности земли щепкой или мелкой стружкой. Тогда доступ самки в почву будет затруднен. И она не сможет отложить яйца. Кроме того, землю можно глубоко прокопать осенью, чтобы личинки майских жуков погибли на морозе. А если вы завезли на огород навоз, обязательно проверьте его, прежде чем разложить на грядках. Вместе с перегноем можно занести в почву личинки хрущей.

Предупредить массовый вылет майских жуков помогают скворцы и ежики. За сезон одна птица способна уничтожить тысячи личинок. А то, что останется, доест колючий помощник. Выпустить на огород можно и кур, но только тогда когда земля вскопана, но на ней еще ничего не посажено.

От майских жуков помогут скворцы и ежики.

Если жуки уже вылетели, запасаемся световыми ловушками. Поймать их можно и на липучки от мух. Но уничтожить таким образом сотни вредителей вряд ли получится. Поэтому расстилаем на земле белую ткань и трясем дерево. Упавших жуков будет хорошо видно на светлом фоне.

А вот химическое воздействие –последний вариант защиты. Убить личинки майских жуков можно разными препаратами. Но прежде чем обработать растения, стоит посоветоваться со специалистом и действовать с соблюдением всех мер безопасности. Иначе вред от этого метода борьбы окажется больше, чем предполагаемая польза. Майские жуки погибнут, но и урожая не будет.