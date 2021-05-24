Налоги с продаж вакцины от ковида помогли здравоохранению области

На последнем заседании Законодательного Собрания региона депутаты распределили около 2 миллиардов рублей. Эти поступления обеспечил рост налога на прибыль с организаций, налога по «упрощенке» и налога на имущество организаций. Свыше 614,5 миллиона рублей из общей суммы направлено на здравоохранение Владимирской области. Это и актуально, и справедливо. Ведь дополнительные средства в казну в немалой степени обеспечила отрасль, напрямую связанная с медициной, — фармакология. Её специалисты начали выпускать вакцину от ковида. Что принесло резкий рост доходов и, соответственно, отчислений в бюджет.

— Резко вырос объем прибыли в отрасли производства лекарственных средств, — сообщил вице-губернатор Вячеслав Кузин. — В основном это заслуга компании «Генериум». Она выполняет большой государственный заказ на поставку вакцины от коронавирусной инфекции.

Ремонт и оборудование

Значительную часть средств от налоговых поступлений решено направить в отрасль здравоохранения. Например, 149 миллионов рублей потратят на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Проведут капитальный ремонт в 4 организациях: детской поликлинике Центральной городской больницы Коврова, патологоанатомическом отделении областной клинической больницы во Владимире, областном центре лечебной физкультуры и спортивной медицины во Владимире (там отремонтируют крышу) и поликлинике Вязниковской районной больницы.

Закупят оборудование для 3 учреждений: для проведения гемодиализа на базе городской больницы № 6 Владимира, для отделений гериатрии Ковровской городской больницы № 2 и Уршельской районной больницы. Около 24 миллионов рублей потратят на проведение работ по благоустройству территорий Судогодской районной больницы, областной клинической больницы, Юрьев-Польской центральной районной больницы и городской больницы № 4 Владимира.

— К сожалению, так и не выделены средства на проектно-сметную документацию реконструкции перинатального центра во Владимире, — посетовала депутат Ирина Кирюхина. — На это нужно 13-15 миллионов рублей. Перинатальный центр принимает каждые третьи роды в регионе. В том числе и из области. Нужно доукомплектовывать перинатальный центр до его статуса, нужна пристройка корпуса. На дороги выделяются огромные средства, а на родовспоможение — нет. А ведь это нацпроект «Демография».

Поддержка на местах

Необходимость строительства детской поликлиники в загородных районах — тоже давняя проблема. Маленькое помещение в бывшей квартире в Коммунаре совершенно не справляется с потоком посетителей разросшегося микрорайона.

Нашли деньги на проект для поликлиники в Заклязьменском — 9,6 миллиона рублей.

В этом году благодаря дополнительным средствам будут завершены реконструкция здания поликлиники Юрьев-Польской больницы и строительство акушерского корпуса Ковровской городской больницы.

Свыше 34 миллионов рублей учтены в бюджете области на денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей работникам учреждений здравоохранения, переболевшим коронавирусной инфекцией.

Свыше 430 миллионов рублей направлено на приобретение лекарств.

— В прошлом году при обсуждении бюджета на лекарственное обеспечение была заложена огромная сумма — 1,3 миллиарда рублей. Такого не было никогда прежде. И вот снова потребовались средства. Может, мы планируем неправильно? — задалась вопросом депутат Ирина Кирюхина.

Разъяснил такие корректировки бюджета вице-губернатор Вячеслав Кузин. Около 80 миллионов рублей выделено для вновь выявленных больных и пациентов с измененной схемой лечения. Родители детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, отсудили 155 миллионов рублей у бюджета. По решению прокуратуры пациентам направлено еще 48 миллионов рублей.

Депутаты добились и финансовой поддержки для больных сахарным диабетом. Они проводили несколько встреч с родителями несовершеннолетних пациентов и взрослыми больными, которые не могли получить бесплатно необходимый набор медикаментов. 150 миллионов рублей потратят на покупку резервуаров для инсулина, инфузионные наборы, тест-полоски для глюкометров, иглы инъекционные для шприц-ручек.