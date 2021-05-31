На улице Мира во Владимире заменили 128 метров теплосетей

Во Владимире завершили ремонт теплосетей на улице Мира. По проекту на участке заменили 128 метров магистрального трубопровода. Стоимость работ составила 7,5 млн рублей. Новые сети энергетики переложили бесканальным способом прокладки, с применением современных труб в пенополиуретановой изоляции. Их гарантийный срок эксплуатации — 25 лет. Система контроля позволит дистанционно следить за состоянием трубопроводов и оперативно получать данные о возможных неисправностях.

Оперативно-диспетчерская служба компании «Т Плюс» для жителей — 53-22-20.

Энергетики отмечают, что во время проведения ремонта горячую воду в домах микрорайона отключали на срок не более суток. После окончания реконструкции восстановлено порядка 860 квадратных метров газона, 300 квадратных метров тротуара готово к асфальтированию. Работы завершат во время благоустройства нового сквера, расположенного на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира.

— Специалисты филиала контролируют проведение благоустройства после окончания ремонтов, а также следят за соблюдение безопасностью объектов для жителей, устанавливая ограждения ремонтных участков трубопроводов, — уточняет пресс-служба Владимирского филиала компании «Т Плюс».

Ремонты и ограничения движения

Напомним, что из-за ремонта теплосетей на улице Мира в середине мая на несколько дней ограничивали движение. Проехать нельзя было от дома № 36 (Центральный городской парк) до пересечения с улицей Горького.

Пока еще действуют ограничения движения по улице Красноармейской. До 24.00 31 мая данная улица будет односторонней. Причиной неудобств для жителей областного центра выступила перекладка участка магистральной теплосети от улицы Гражданской.

С 11 мая также проводится реконструкция теплосетей на Офицерской. Работы ведутся в районе Областного Дворца культуры и завершатся у областной филармонии. Замене подлежит большой участок длиной почти 3 километра. Работы планируют завершить к середине августа. Движение на этом участке ограничивали пока только один раз, на несколько часов в ночное время.

Второй масштабный участок ремонта намечен на улицах 9 Января и Казарменной. Там курсируют автобусы маршрута № 5. Мэрии придётся вносить корректировки в схему их движения.

Третий заметный объект — перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Теперь энергетики будут копать у гостиницы «Золотое кольцо». И здесь снова потребуется изменение схемы движения транспорта. В прошлые годы работы велись у рынка на Чайковского и бывшего «Трансагентства». Для владимирцев это время было испытанием на терпение и выносливость. Автобусы пустили по узким дублирующим улицам. Заторы были неизбежны.

В 2021 году планируют полностью переложить порядка 20 километров коммуникаций подземным бесканальным способом прокладки. На реконструкцию трубопроводов направят 450 миллионов рублей, на текущий ремонт — еще 100 миллионов рублей. Специалисты «Т Плюс» уверяют, что это позволит улучшить надежность и качество снабжения горожан теплом и горячей водой.