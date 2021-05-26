На стрелке Клязьмы и Нерли поселился пограничник

На месте, где Нерль впадает в Клязьму, появилась оригинальная инсталляция. Это палатка и фигура человека в рыбацком костюме с посохом. Это Василий, и он должен охранять берег от мусора.
Автор арт-объекта – владимирский фотохудожник Виктор Пахомов. Он уже несколько лет катает туристов по Нерли, рассказывая о достопримечательностях в рамках своей авторской экскурсии. А еще он экоактивист.
— Мусор – это моя самая большая боль,- рассказывает Виктор Пахомов, — этой весной с берега Нерли вывезли 80 мешков. Потому и сделал таможенника Василия смотрящим.
Виктор надеется, что часть отдыхающих будет принимать Васю за настоящего человека, на глазах у которого мусорить будет стыдно.
Инсталляция находится в экологически чистом месте на слиянии двух рек – Нерли и Клязьмы. Несколько лет назад это было полуостровом, теперь перешеек смыло. Попасть к Василию можно только водным маршрутом. И к лучшему, подальше от вандалов, которые могут покуситься на арт-объект.
Добраться до пограничника Василия можно только на лодке.
— Возможно, на этом месте у князя Андрея в XII веке был таможенный пост, где собирались налоги за проезд судов, суда проверялись на наличие болезней, — рассказывает Виктор.
Василий сделан из рыбацкого плаща, пиджака, комбинезона. Для его экипировки подписчики сообщества «Подслушано у честных рыбаков» пожертвовали рыбацкие сапоги.
— Внутри Васи находится трава, так что можно сказать, что он сделан из природных материалов, — говорит Виктор.
Таможенник Василий простоит на стрелке до осени.
На зиму его разберут и перевезут на дачу к автору инсталляции, где Вася будет жить до следующей весны.
Арт-объект виден с берега Нерли, с того места, где стоит памятный крест. Познакомиться с Василием поближе можно на экскурсии Виктора Пахомова. Это авторский водный маршрут, на котором туристам показывают храм Покрова, слияние рек, древние ивы, предполагаемое место древней таможни.
А узнать много нового и интересного о храме Покрова-на-Нерли вы сможете из виртуальной экскурсии проекта «Точка на карте». В одном из наших самых красивых выпусков народный экскурсовод Алексей Валентинович рассказывает, зачем князю Андрею Боголюбскому понадобилось строить в чистом поле храм, кто и в каких традициях его возводил, что означает белокаменная резьба на фасаде церкви и как выглядят граффити, нацарапанные на стенах.
Юлия Назарова
Фото «Призыва»
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