На столах владимирцев курицу увидишь чаще говядины и свинины

Свыше 4,5 тысяч тонн мяса курицы произвели во Владимирской области за первые три месяца нынешнего года. На тысячу тонн меньше — мяса крупного рогатого скота. И всего 4 тонны свинины. Такие данные опубликовал Владимирстат. Специалисты проанализировали, сколько мяса производится в регионе-33 и какие тенденции происходят в этом секторе экономики.

Минимальный прирост

В январе-марте 2021-го хозяйства всех категорий произвели 9,6 тысяч тонн мяса. Прирост минимальный — 0,4% по сравнению с прошлым годом. Сказалось, видимо, существенное подорожание кормов для животных. Ну, а недавняя эпидемия чумы подкосила свиноводство.

На крестьянские и фермерские хозяйства приходится 15% в общем объеме производства мяса.

Лидером по производству мяса в сельскохозяйственных организациях стал Владимир. Здесь произведено почти 4 тысячи тонн. Среди районов в первую пятерку вошли: Собинский, Юрьев-Польский, Суздальский, Кольчугинский и Меленковский.

Кстати, в сравнении с соседними регионами, наша область смотрится середнячком. А впереди всех по объёмам производства мяса — ярославцы. За январь-март они произвели около 20 тысяч тонн. Неудивительно, что на прилавках Владимира их продукции хватает. И на неё чаще всего вводят акции в сетевых магазинах. Владимирская же курица и говядина, наоборот, очень редко попадают под скидку.

Сезонный бум

Отдельно по стоимости мясной продукции. С начала года говядина на кости подорожала только в Муроме. А во Владимире, Коврове и Гусь-Хрустальном, наоборот, упала в цене. Дешевле всего торгуют в Коврове — по 373 рубля за кг.

Свинина и курица дорожают. Первая — незначительно. На прилавках свинина преимущественно привозная, средняя цена её — 277 рублей за кг. С курицей расклад иной. Тут средняя цена 158 рублей за кг, а ещё до нового года тушку в гипермаркете можно было купить за 103 рубля за кг.

На 20-30% подорожали колбасы, сардельки, сосиски.

Сейчас, в майские праздники, на ура разбирают сардельки, шпикачки, а также готовый шашлык. Его делают как небольшие сетевые магазины, так и крупные гипермаркеты. Шашлык из свиной грудинки можно купить по акции за 240 рублей за кг, а вот за килограмм шпикачек просят 450 рублей. Для сравнения, куриные крылья в маринаде стоят 370 рублей за кг.

Хорошему отдыху на природе мешает только погода. Приход настоящего тепла синоптики обещают ближе к Дню Победы. Такой прогноз «Призыву» подтвердили во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К 9 мая температура воздуха вернётся в свои климатические рамки. С этой даты столбики термометров начнут показывать днем от +15 до +20 градусов тепла, существенно подрастут и ночные температуры.