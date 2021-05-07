На пожаре во Владимире погибла женщина

На пожаре во Владимире погибла 67-летняя женщина. Накануне вечером загорелся многоквартирный дом в Октябрьском военном городке. Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 20.55. Пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже. Пожарные сформировали 3 звена газодымозащитной службы для проведения эвакуации, спасения людей и тушения огня. С помощью специальных устройств из квартир 2 и 3 этажа спасли 3 человека. Еще 20 жителей дома эвакуировали.

— Пожарные проникли в квартиру и ликвидировали горение внутренней отделки и имущества комнаты на площади 16 кв. метров. К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1954 года рождения, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте возгорания работали 6 единиц техники и 17 человек личного состава. О причинах случившегося пока не сообщается. Сейчас их устанавливают дознаватели МЧС.

Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

Между тем очевидцы возгорания пишут в социальных сетях, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Якобы все произошло в тот момент, когда погибшая осталась в квартире одна. Дочери женщины дома не было, она уходила в магазин.

Неосторожное обращение с огнем при курении – частая причина пожаров. Недавно из-за этого погибли два мужчины: отец и сын 1940 и 1967 годов рождения. Трагедия произошла в Вязниках, там загорелся частный дом.

Еще один пожар с трагическими последствиями произошел сегодня утром в селе Суворотское Суздальского района. Там загорелся двухквартирный жилой дом. Погиб хозяин квартиры, мужчина 1971 года рождения.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Тревожная статистика

С 1 по 5 мая во Владимирской области произошли 66 пожаров. Из них 28 – это несанкционированные палы сухой травы на площади более 39 гектаров. В 15 случаях горел мусор.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области напоминают жителям региона о действии в области особого противопожарного режима. Он установлен на все майские праздники. Любое разведение открытого огня на природе под запретом. Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Рейдовые мероприятия проходят ежедневно. Наказание для физических лиц – штраф до 4000 рублей.

За нарушение требований безопасности в майские праздники уже возбуждено 22 административных расследования, составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, должностными лицами органов местного самоуправления составлено 48 протоколов.