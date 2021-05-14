На пожаре в Суздальском районе погиб мужчина

Крупный пожар произошел накануне в Суздальском районе. В селе Суромна загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На месте происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины. Его личность на данный момент устанавливается, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Владимирской области.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19.02. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 20 человек личного состава, — сообщается на сайте ведомства.

Информация о возгорании поступила в МЧС слишком поздно, отмечают спасатели. На момент прибытия на место ЧП первых пожарных подразделений здание уже было охвачено огнем. Судить по силе возгорания можно по кадрам, присланным в редакцию «Призыва» очевидцем происшествия. На видео местного жителя хорошо видно, что огонь полностью охватил второй этаж частного жилого строения.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Причина пожара

Что привело к возгоранию, еще предстоит установить. На месте ЧП накануне работали дознаватели регионального управления МЧС. Как показывает практика, нередко пожар вспыхивает из-за неосторожного обращения с огнем, короткого замыкания, курения в постели или оставленной на плите пище.

Так, 9 мая в собственном доме погиб 80-летний пенсионер. Трагедия произошла в городе Лакинске. Найти погибшего удалось в ходе разведки звеном газодымозащиты. Очаг возгорания находился на кухне.

Еще один человек погиб на пожаре в Вязниках. Трагедия произошла 10 мая. По данным регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме по улице Школьной. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем во время курения.

Особый противопожарный режим

Напомним, что на территории Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня на природе под запретом. Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп.

Рейдовые мероприятия проходят ежедневно. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

За майские праздники сотрудники МЧС возбудили 53 административных расследования, составили 9 протоколов об административных правонарушениях. Должностные лица органов местного самоуправления составили 44 протокола.