«Музыкальная экспедиция» пройдет во Владимирской области на шести площадках

Уникальный фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция» (6+) в восьмой раз прокатится по Владимирской области. В этом году он пройдет с 7 по 14 июня. Уже определены даты и подобраны площадки для концертов. Знаковое культурное событие лета стартует в Патриаршем саду Владимира, а завершится на Соборной площади областного центра.

А пока Центр классической музыки объявил тендер на подготовку площадок для проведения фестиваля. На это выделено 2,8 миллиона рублей. Деньги пойдут на поставку и монтаж звукового, светового и концертного оборудования. Победителя торгов определят 27 мая.

В конкурсной документации указано, что фестиваль пройдет на шести площадках:

7 июня – в Патриаршем саду Владимира;

8 июня – в селе Весь Суздальского района;

9 июня – в деревне Зауичье Камешковского района;

12 июня – в деревне Крутец Александровского района;

13 июня – в поселке Мстера Вязниковского района;

14 июня – на Соборной площади Владимира.

Программа фестиваля будет известна позже. Все концерты пройдут под открытым небом.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует 7 июня в Патриаршем саду.

Фестиваль-путешествие «Музыкальная экспедиция», идейным вдохновителем которого выступает виолончелист Борис Андрианов, впервые прошел в 2014 году. С каждым годом поклонников у фестиваля все больше. Познакомиться с новыми местами и услышать шедевры классической музыки приезжают со всей страны и ближнего зарубежья.

Фестиваль традиционно объединяет концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычным местам края. Каждый год подбираются новые площадки. В прошлом году фестиваль состоялся с 21 по 26 августа. Сроки перенеслись из-за пандемии коронавируса. До последнего было неизвестно, получится ли вообще провести фестиваль.

Старт был также дан в Патриаршем саду Владимира. Затем «Музыкальная экспедиция» посетила музейные комплексы Гороховца и Юрьева-Польского. Весьма неожиданными для меломанов стали Дюкинские карьеры и научно-производственная компания «Генериум» в поселке Вольгинский.

Ранее «Призыв» рассказывал еще об одном важном культурном событии. Это II Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм. Графика». Она открылась во Владимире. Графики и скульпторы из разных регионов нашей страны представляют свои произведения в Центре пропаганды изобразительного искусства на Большой Московской. Для владимирцев такие выставки — большая ценность и уникальная возможность посмотреть работы лучших скульпторов и графиков России.