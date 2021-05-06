«МУЗейный ОБОЗ» и «Мстёрский базАРТ». В области раздали гранты на культуру

Гранты на общую сумму в 6 миллионов рублей направят сельским учреждениям культуры. Они победили в региональном конкурсе. Его проводил областной департамент культуры. Всего подали 83 заявки. Победителей выбрали 16. Это самые разные проекты: от фестивалей ремёсел до создания краеведческих музеев.

В поисках скрепов

Много проектов-победителей так или иначе связаны с краеведением. Выгодно отметились александровцы. Они получили сразу четыре гранта. Два из них — с прямым направлением в историю. Причём даже в царскую.

Первый — историко-просветительский проект «Тропа Ивана Грозного» Андреевского культурно-методического центра Александровского района. Сумма гранта — 300 тысяч рублей.

Иван Грозный немало походил по Руси-матушке. И по завоёванным землям тоже. Поэтому троп после него осталось, надо полагать, достаточно. Во всяком случае, в Марий Эл существует любительский проект Ратная тропа (Царская тропа) Ивана Грозного. Царь, по преданию, двигался ею в Марийских лесах при походе на Казань. Но там — легенда: шёл он той тропой или другой, неизвестно. А у нас всё точно. Александрова слобода — место известное. Не зарастёт туда народная тропа.

Второй проект — «Заповедные уголки Александровской земли» художественно-краеведческого музея города Александрова. Сумма гранта — 250 тысяч рублей. Тут – всё, что сердцу дорого: и Свято-Троицкий Стефано-Махрищский женский монастырь в селе Махра, и Карабановская мануфактура.

Не подкачали и соседи-петушинцы. Им тоже есть, что явить на свет божий из седой старины. «МУЗейный ОБОЗ: увлекательной путешествие в историю» представил Краеведческий музей города Покрова. Сумма гранта – 250 тысяч рублей.

А больше всего отхватили ковровчане-юбиляры. В следующем году Стародубу на Клязьме исполнится 870 лет. Вот и хотят создать постоянную музейную экспозицию по этому поводу — «На древней земле Стародуба». Экспозиция будет в здании местной школы (та построена с «запасом», одно крыло освободилось). Создаёт её в рамках культурно-туристического проекта «Стольный град» Историко-краеведческий музей Ковровского района. Сумма гранта — 700 тысяч рублей.

Стародуб — город, основанный Юрием Долгоруким и ставший столицей Стародубского княжества. В Смутное время был окончательно разорён. Он располагался на месте, которое нынче занимает село Клязьминский Городок Ковровского района (в 2020 году признано победителем конкурса «Самая красивая деревня«). Вот там и создадут экспозицию, посвящённую историческому месту.

Споём, спляшем и покажем

Нам песня строить и жить помогает. Жизнь — театр, а люди в нём актёры. И так далее, и тому подобное. Можно вспомнить немало высоких и образных определений искусствам, покровительницами которых в древности являлись Эвтерпа и Терпсихора, Мельпомена и Талия. А ныне в нашей местности покровитель искусств — департамент культуры Владимирской области. Он выделяет деньги на их поддержку. И в 2021 году поддержал такие проекты.

Молодёжный фестиваль музыки и технологий «Будущее за нами» Дома культуры «Юность» посёлка Балакирево Александровского района. Сумма гранта — 600 тысяч рублей.

«Театральные экспедиции» Центра культуры, молодёжной политики и туризма г. Кольчугино. Сумма гранта — 400 тысяч рублей.

Пока балакиревцы смотрят в будущее, гороховчане пытаются зафиксировать наработанное столетиями.

Гороховчане разработали акцию по сохранению культурного, исторического наследия и народного творчества «Хоровод традиций. Наследие и наследники». Автор проекта — Районный центр культуры. Сумма гранта — 700 тысяч рублей.

Вероятно, «хоровод» — это метафора, и внимание участников акции выйдет далеко за рамки массового обрядового танца восточных славян. И потому данному проекту узка ниша «споём, спляшем и покажем». И в число его покровителей в древности вошли бы и другие музы. Но сейчас — это роднит гороховецкий «хоровод» с другими соискателями грантов — покровитель один, профильный департамент, так что не всё ли равно, в каком месте материала описан его выбор?

Дума о народе

Что нас объединяет? Язык, история, культура, традиции и обычаи. Всё остальное — наносное: гражданско-правовые основы и основы государственного устройства меняются, народ, слава Богу, остаётся. Это, так сказать, мысли широким мазком, а кирпичики в фундамент народного единства вставляют вот такие проекты, которые признаны в этом году победителями в сфере культуры.

Фестиваль ремёсел и народных промыслов «Мстёрский базАРТ» Культурно-досугового комплекса Вязниковского района. Сумма гранта — 500 тысяч рублей.

Цикл мероприятий по вовлечению семей в изучение казачьей культуры «Казачество в традиции» Досугово-информационного центра Краснопламенского сельского поселения Александровского района. Сумма гранта — 300 тысяч рублей.

«Формула доброго соседства: содействие развитию национальных отношений и национальных культур» Новосельского филиала Суздальской районной централизованной библиотечной системы. Сумма гранта — 300 тысяч рублей

Книжное лето

Кстати, получателя предыдущего гранта можно поместить и в этот раздел. Он самый большой по числу культурных фигурантов. Все они связаны с библиотечным делом. И это здорово, потому что ещё несколько лет назад, когда появились электронные книги, многие опасались гибели традиционных библиотек. Мол, останутся в числе их посетителей только бабушки и разного рода ретрограды, на дух переносящие гаджеты и прочие достижения прогресса.

Ан, нет! Библиотеки, особенно молодёжные, полны.

Из хранилища книг они вырастают в культурно-досуговые центры, где кипит жизнь. А те, кто предпочитает всё же читать бумажные, а не виртуальные книги, считаются более эстетами, нежели отсталыми людьми. Да и мода на обычные книги вовсе не прошла.

А посему среди получателей грантов 2021 года – следующие проекты-победители:

«Библиотечный мини-комбинат «Оранжевое настроение» в Лычёвском сельском библиотечном филиале. Библиотека как фактор формирования социокультурного пространства села». Разработчик гранта — Лычёвский филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Кольчугинского района. Сумма гранта — 400 тысяч рублей.

Фестиваль детской книги и творчества «С книгой вместе – интересней!» Современного культурного центра им. П.П.Булыгина Гороховецкого района. Сумма гранта — 400 тысяч рублей;

«Занимательное библиоЛЕТО» библиотеки №16 Централизованной библиотечной системы Камешковского района. Сумма гранта 150 тысяч рублей;

Библио-академия «В гостях у сказки» Дмитриевогорского сельского филиала № 13 Централизованной библиотечной системы Меленковского района. Сумма гранта — 300 тысяч рублей;

«Арт-пространство — Точка притяжения» Буринской библиотеки-клуба Централизованной библиотечной системы Вязниковского района. Сумма гранта — 300 тысяч рублей;

«Школа юного пешехода» Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Петушинского района. Сумма гранта 150 тысяч рублей.

Последний грант, правда, больше относится к линии ГИБДД, нежели культуры, но тут, надо полагать, случай особый. Петушинский район — трасса М-7 на много-много километров. Скоро и автобан М-12 появится. Плюс обычные дороги. И культура поведения пешехода там, может быть, даже более важна, чем традиционная культура. Традиционная культура делает жизнь человека богаче, содержательнее, осмысленнее. А культура пешехода просто позволяет её сохранить — жизнь. Так что пусть будет. Это я про грант.