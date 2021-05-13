Музей Александра Невского открылся во Владимире

Во Владимире открылся музей великого князя Александра Невского. Он расположился в Богородице-Рождественском монастыре. Музейные экспозиции содержат книги и вещи, информационные стенды и архитектурные макеты, последовательно раскрывающие основные этапы жизни русского полководца, связанные с Владимирской землей (1252-1263 годы). Здесь представлена родословная Александра Невского: сын великого князя Ярослава Всеволодовича был потомком Рюрика в 11-м колене, Владимира Мономаха и Владимира Святославича. Помимо выставок посетители нового музея смогут увидеть крипту – место захоронения князя.

Экспозиции рассчитаны на все возрастные группы. Уже назначена первая экскурсия для владимирских школьников. Последовать их примеру могут все желающие. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Владимиро-Суздальской епархии.

В церемонии открытия освящения церковно-исторического музея князя Александра Невского приняли участие делегация Императорского православного палестинского общества во главе с его председателем Сергеем Степашиным, руководство области, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, а также деятели культуры и искусства.

Мероприятие состоялось в преддверии 800-летия со дня рождения полководца.

В федеральный план празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского включены 9 крупных мероприятий, центр проведения которых − Владимирская область. В их числе – международная научная конференция «Государство. Церковь. Общество», межрегиональная краеведческая конференция на площадке областной научной библиотеки, межрегиональная акция «Венок славы Александра Невского», всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» в Суздале, постановка Владимирского академического областного театра драмы «Прибытие в Каракорум». В областном центре также будет освящен храм Александра Невского и откроется выставка в Палатах.

Александр Невский родился в мае 1221 года в Переславле-Залесском, и Владимирская Русь является его малой родиной. Он был князем новгородским, великим князем киевским и владимирским. Во время его правления Русь отстояла свою независимость от католического Запада. Если на этом направлении он действовал как воин, то в отношениях с Востоком был дипломатом, который сумел сохранить Русскую землю в условиях татаро-монгольского нашествия.

Возвращаясь из Орды, Александр Невский скончался в Городце и был похоронен в Богородице-Рождественском монастыре. До петровских времён мощи князя пребывали на Владимирской земле. Эта обитель являлась центром русской культуры и письменности. Здесь был создан первый русский отечник – Киево-Печерский патерик, составлена знаменитая Лаврентьевская летопись, написано «Слово о князе Александре Невском» и его первое житие.

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