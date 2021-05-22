Мусоросортировочные комплексы откроют в Камешковском районе и Муроме

Во Владимирской области до конца года заработают два мусоросортировочных комплекса. На них будут отбирать полезные отходы, которые можно отправить на переработку. Первый комплекс появится в деревне Тереховицы Камешковского района. Раньше там была свалка. Сейчас она официально закрыта. Второй объект запустят в Муроме. С участком вопрос уже решён.

Зона ответственности

Комплекс в Тереховицах должен построить региональный оператор – компания «Биотехнологии». Сейчас она ведёт переговоры по поводу пользования земельным участком, на котором прежде была свалка. В департаменте природопользования пояснили, что вопрос затянулся из-за того, что долго искали земли подходящего назначения. Объект специфический, не везде поставишь. Тереховицы подходят. Но если с ними не выгорит, то есть ещё запасной вариант — участок в Мелехово Ковровского района.

Регоператор обязан открыть завод по мусоропереработке до конца 2021 года.

Со вторым заводом, под Муромом, всё яснее. Участок выбран. Сейчас идёт оформление документов. Занимается этим региональный оператор «Эко-транс».

Всего во Владимирской области работают три региональных оператора по переработке отходов. Третий, компания «Хартия», уже перерабатывает отходы на площадке компании «Бригантина» в Петушках. Впоследствии она построит свой комплекс в деревне Бабанино Петушинского района.

Как это выглядит

— Мусоросортировочная станция состоит из приёмного бункера и нескольких секций для отбора полезных фракций. Всего из общего объёма отходов отбирают на вторичную переработку около 10%, — сообщила директор департамента природопользования области Татьяна Клименко.

Для решения земельного вопроса нужна помощь властей. Они её оказывают. А со строительством станций компании справятся сами, уверены чиновники. Тем более что делать им это предстоит не в одиночку, на оба комплекса нашлись инвесторы. Частные компании готовы вложиться в переработку. Деньги им вернутся в виде компенсаций из федерального бюджета по программе «Экология» и из тарифов с населения, куда будут заложены расходы по строительству сортировок.

Запуск центра переработки в Бабанино Петушинского района «Хартия» планирует в 2022 году.

Все три комплекса будут сортировать 40 тысяч тонн отходов. Это немного. Те же «Биотехнологии» за год с шести районов и двух городов области (Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский, Суздальский районы) собирают 120 тысяч тонн ТКО.

Раздельный сбор

Строительство большого комплекса сортировки с объемом переработки 200 тысяч тонн намечено на 2022-2023 годы. Он появится на площадке полигона в Марьинке Камешковского района. Туда вывозят весь мусор с зоны № 2, которую обслуживает регоператор «Биотехнологии».

К 2024 году 68% отходов во Владимирской области будут сортироваться.

В 2020 году на обработку в целом по области отправили 11% отходов. Мусор можно сортировать ещё до вывоза на полигон или мусоросортировочный комплекс. Например, регоператор «Хартия» запустил экомобиль, который собирает ТКО на переработку. А компания «Эко-транс» создала виртуальную карту на сайте с местами сбора мусора для переработки.

Есть и другие примеры. В Коврове успешно работает приемный пункт картона, пластика, стекла. Он пользуется огромной популярностью. В этом году число вагончиков хотят увеличить.

Во Владимире сбором отходов на переработку занимаются волонтёры, которые регулярно устраивают акции и объявляют сборы на точках по улицам города. Было бы ещё проще обрабатывать больший объем, если бы регоператоры ставили больше контейнеров под разные виды мусора.