Муниципальная «управляшка» накопила долг на 22 миллиона рублей

Около 22 миллионов рублей задолжала муниципальная управляющая компания «МУП «ГУК» Владимира. Она обслуживает 179 многоквартирных домов. Долги образовались перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, выполняющими текущий ремонт. Управляющая компания видит три причины плачевного финансового результата. Это нежелание людей вовремя платить (долги населения составляют большую часть долгов самой компании). Это низкие тарифы на содержание общего имущества. И, наконец, наличие дополнительных работ по обслуживанию газового оборудования и дымоходов.

Многие дома, которые обслуживает МУП «ГУК», имеют износ 45-65%.

Почти все обслуживаемые дома старше 50 лет. Есть аварийные, есть бывшие общежития. Многие из них 1-2-этажные. Проблемы директор муниципальной управляющей компании Дмитрий Немков озвучил на комитете горсовета.

— Год назад пересмотрели тарифы на содержание и ремонт общего имущества по многоквартирным домам малой площади. По многим из них увеличили. Средний тариф составил 23 рубля за квадратный метр. Но, учитывая, что 60% в этом тарифе составляют ежегодные расходы на содержание и текущий ремонт, на другие виды ремонта в итоге остается не больше 50 тысяч рублей. Проводить же работы надо обязательно, чтобы не допускать разрушения стен с фундаментами и для бесперебойной подачи коммунальных услуг, — сообщил Дмитрий Немков.

Букет проблем

Депутаты горсовета, среди которых также есть руководители управляющих компаний, советуют искать новых заказчиков с более стабильным доходом и лучшим состоянием жилищного фонда. А также переводить проблемные дома на непосредственное управление. Все согласны с тем, что тарифы на обслуживание жилья не отвечают реальным затратам на ремонт жилья и требованиям граждан.

Дмитрий Немков сетует, что чаще всего по программе капремонта делают кровли. Хотя это наиболее затратный и необходимый вид работ, остается еще немало не финансируемых из бюджета мероприятий, необходимых для поддержания дома в пригодном для проживании состоянии. Это ремонт отмостки, фундамента, стен, замена сантехники и электрики.

Население задолжало МУП «ГУК» 16 миллионов рублей.

Представитель муниципальной конторы жалуется, что со стороны надзорных структур стало больше проверок. Чтобы не получать штрафы, приходится делать больше ремонтов. А денег нет. Да еще и долги большие.

Мнение людей

Бюджетная поддержка муниципальных компаний возможна, и она осуществляется из года в год. Финпомощь получают, как минимум, три «управляшки», которые имеют в своем обслуживании много старых домов. Но денег им всё равно не хватает. Руководители давят на то, что их компании несут социальную функцию. С этим не совсем согласны жители проблемных домов.

— Платим по 1,5 тысячи в месяц с одной квартиры. Квартир у нас восемь. На ремонт отмостки собирали отдельно. Кровлю делали по капремонту и тоже платим по повышенному тарифу отдельно. Убираемся в подъезде и у дома сами, по очереди. Куда все основные средства уходят — непонятно. На лампочки и подготовку труб к зиме? — вопрошают жители двухэтажек.

53-26-30 — телефон управления ЖКХ, где принимают жалобы на управляющие компании.

Много претензий к работе и у жителей аварийных домов, находящихся на обслуживании МУП «ГУК». К примеру, жители Разина, 4, прославившиеся тем, что дошли до суда из-за переноса сроков расселения дома, считают несправедливыми грабительские платежи за прогнивший дом. Там, того и гляди, потолок или пол провалятся, и работники управляющей компании спешно прибивают деревяшки. Когда просели входные двери в подъезды, они их просто подпилили. Но плату за обслуживание — вынь и положь, в полном размере.

Суд, кстати, вызвал на второе заседание представителей управляющей компании. Те, скорее всего, будут убеждать суд, что дом еще простоит три года благодаря их заботам.