Мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком в Киржаче

Смертельное ДТП с участием двухколесного транспорта. Накануне в Киржаче погиб 21-летний водитель мотоцикла «Suzuki-GSXR600». Авария произошла ночью на улице Ленинградской. По предварительной информации, мотоциклист врезался в стоящий грузовик «МАЗ-555102» под управлением водителя 1973 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался. Молодой человек ехал не один. В аварии пострадала его пассажирка, 17-летняя девушка. Она была госпитализирована в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Еще одна авария с участием двухколесного транспорта произошла накануне в Вязниках. За рулем мопеда была 13-летняя девочка. По предварительной информации, подросток, управляя мопедом «Альфа К-50», не справилась с управлением, съехала с дороги, а затем въехала в забор. В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.

По факту дорожно-транспортных происшествий проводится проверка.

Подростки за рулем

Несовершеннолетние жители региона нередко становятся участниками аварий с двухколесным транспортом. Подростки забывают о том, что они уязвимы, не используют защитные средства, световозвращающие элементы. Зачастую такие ДТП заканчиваются трагически.

— Приобретая ребенку велосипед или иной вид двухколесного транспорта, родители часто не заботятся о том, чтобы он знал и соблюдал правила дорожного движения, имел необходимые навыки управления, — отмечают правоохранители.

Сотрудники Госавтоинспекции разъясняют, что управлять скутером разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста и имеющим водительское удостоверение категории «М» (предназначена для тех, у кого никогда не было и нет водительского удостоверения) либо любой открытой старшей категории. Если мощность двигателя транспортного средства более 50 куб. см и до 125 куб. см, необходимо получить категорию «А1».

Родителей подростков правоохранители настоятельно просят обратить внимание на эти требования, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.

Ранее «Призыв» рассказывал о смертельной аварии с участием мотоцикла во Владимире. По предварительной информации, 41-летний водитель мотоцикла «Honda», двигаясь по «Пекинке» по правой полосе в сторону Нижнего Новгорода, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем «Nissan», мотоциклист погиб.