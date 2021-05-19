Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем во Владимире

Смертельная авария с участием мотоцикла произошла накануне около 20.20 на «Пекинке» во Владимире. По предварительной информации, 41-летний водитель мотоцикла «Honda», двигаясь по правой полосе в сторону Нижнего Новгорода, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Там двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем «Nissan» под управлением водителя 1961 года рождения. Он ехал в сторону Москвы по левой полосе и собирался повернуть налево на улицу Белоконской на разрешающий сигнал светофора.

— В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

А пока пользователи владимирских пабликов активно обсуждают эту аварию. Очевидцы случившегося утверждают, что мотоциклист ехал на большой скорости.

С наступлением весенне-летнего периода возрастает количество ДТП с участием мотоциклов, квадроциклов, мопедов и скутеров. На минувшей неделе погиб 35-летний водитель мотоцикла «БМВ R1200RT». Авария произошла на 101-м км автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе. По предварительной информации, мотоцикл столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Nissan Note» под управлением водителя 1964 года рождения.

17 мая в ДТП пострадали водитель мопеда и велосипедист. Авария с двухколесным транспортом произошла поздно вечером в Собинке. По предварительной информации, 20-летний водитель мопеда «Рейсер» наехал на 16-летнего юношу, который двигался посередине проезжей части. Оба пострадавших были госпитализированы.

ДТП с несовершеннолетними

Нередко двухколёсным транспортом управляют несовершеннолетние. Водительских удостоверений и навыков управления, как правило, у подростков нет. В начале мая в ДТП пострадал 14-летний подросток. На своем мопеде он попал под колеса грузовика. Авария произошла в Гусь-Хрустальном районе. В результате ДТП подросток получил травмы. Его госпитализировали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции разъясняют, что управлять скутером разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста и имеющим водительское удостоверение категории «М» (предназначена для тех, у кого никогда не было и нет водительского удостоверения) либо любой открытой старшей категории. Если мощность двигателя транспортного средства более 50 куб. см и до 125 куб. см, необходимо получить категорию «А1».

Родителей подростков правоохранители настоятельно просят обратить внимание на эти требования, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.