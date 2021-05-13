Мошенники обманули несовершеннолетних владимирцев на миллионы рублей

Несовершеннолетние жители Владимирской области, имеющие детские и молодежные дебетовые банковские карты, пострадали от мошенников. На сегодняшний день известно о более 20 фактах незаконных денежных операций по картам во Владимире, Коврове, Суздальском, Гусь-Хрустальном районах и городе Радужном. В итоге держатели карт оказались должны банку огромные суммы — от 800 тысяч рублей до двух миллионов.

Для родителей несовершеннолетних это известие стало шоком. За помощью законные представители юных жителей региона обратились к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой.

Жертвами мошенников стали несовершеннолетние.

Родители рассказали омбудсмену подробности мошеннической схемы. Оказалось, что аферисты обращались к несовершеннолетним с просьбой обналичить денежные средства, переведенные на их карту. За такую «помощь» аферисты сулили вознаграждение.

Не заметив подвоха, дети снимали со своих карт крупные суммы и предоставляли доступ к своему онлайн-банку третьим лицам. Родители о таких финансовых операциях ничего не знали, большинство несовершеннолетних предпочли скрыть это. Между тем жертвы мошенников уже получили досудебные претензии о возврате потраченных денежных средств.

Финансовые операции детей повергли родителей в шок.

После обращения родителей Людмила Романова направила уведомление руководителям вузов региона, а также в департамент образования Владимирской области. Омбудсмен попросила в срочном порядке провести разъяснительную работу среди несовершеннолетних и их родителей.

— При выявлении аналогичных случаев настоятельно рекомендуется обращаться с заявлением в органы полиции, — уточняет пресс-служба омбудсмена.

Мошенники не дремлют

Между тем мошенники придумывают все новые способы развода доверчивых граждан. Поэтому терять бдительность нельзя. Ранее «Призыв» рассказывал, что аферисты добрались до банковских вкладов. В качестве приманки используют снижение процентных ставок.

Схема такая: мошенники предлагают людям «переоформить» вклад под более высокий процент и присылают ссылку на страницу банка. Только вот это сайт-двойник. Он очень похож на официальный и даже копирует вход в онлайн-банк. Мошенникам нужно, чтобы клиент ввел свой логин и пароль от настоящего личного кабинета. Затем преступники стараются выманить коды подтверждения операций, которые приходят в уведомлениях от банка, и списывают все деньги со счетов.

Под напором преступников жертвы сами не замечают, как переводят деньги или сообщают конфиденциальную информацию, которая открывает доступ к счетам. Такие потери банки не компенсируют, так как клиенты нарушили правила финансовой безопасности.