Молодая рысь вышла к людям в Ковровском районе. Подробности встречи дикого зверя и человека сообщает группа «Ковров» в «ВКонтакте». Если верить сообщению, опубликованному в социальной сети, все произошла в селе Любец. Дикий зверь якобы появился на окраине населенного пункта со стороны заброшенного кладбища.

Рысь внесена в Красную книгу Владимирской области

По информации, опубликованной в Интернете, хищника отпугнула собака, которая гуляла с хозяином. Она зарычала и приняла охотничью стойку. После такого приема, рысь скрылась, но ее удалось сфотографировать. Правда издалека. В качестве подтверждения, к новости прилагается и снимок.

А была ли рысь?

Однако, по словам специалистов, точно идентифицировать зверя по фотографии не представляется возможных. Картинка очень размыта. Снимок сделан издалека. А по комплекции представленный в социальных сетях зверь не сильно похож на рысь. Об этом «Призыву» рассказал старший преподаватель института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков.

— Если честно, зверь на фото не очень похож на рысь. У хищника ноги более длинные, а здесь по комплекции все не так. Может быть, конечно, это телефон так исказил, или это очень маленький рысенок, — говорит Руслан Жуков. — Зверю может быть максимум месяца полтора-два. Но они без матери обычно никуда не выходят и ведут скрытый образ жизни.

В области до 50 особей рыси

При этом исключать возможность встречи рыси с человеком на территории региона биолог не стал. В наших краях эти хищники действительно обитают. Но их совсем мало. По подсчетам специалистов, около 50 особей. Сейчас звери внесены в Красную книгу Владимирской области. А ведь 60 лет назад эти животные были отнесены к безусловно вредным и подлежали круглогодичному истреблению.

— Сейчас в небольшом количестве рыси проживают в разных районах . Но они избегают встречи с людьми. Если это не период размножения, то ведут эти звери одиночный образ жизни. Сейчас у самок детеныши появились, — говорит Руслан Жуков. — А так у каждого животного есть свои кормовые участки, которые они патрулируют. Встреча эта, если была, очень интересна, так как они ведут скрытый образ жизни, у них развито зрение и обоняние. Это активный, ночной хищник.

Рысь попалась в фотоловушку

В начале этого года редкий гость попался в фотоловушку, установленную в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района. Ранним снежным утром 9 января рысь пробралась на экологическую тропу, которой обычно ходят туристы. Животное осмотрелось по сторонам и медленно вышло из кадра, оставив следы. Видео опубликовали эксперты Дирекции ООПТ по Владимирской области:

Еще раньше удалось подкараулить рысь вместе с котенком. На уникальных кадрах, снятых в заказнике «Меленковский», хищники гуляют по лесу. Редкие для Владимирской области животные попали в фотоловушку. Так как произошло это в светлое время суток, на видео можно хорошо рассмотреть животных.