Мобильное приложение СберБанк Онлайн отмечено ведущей премией в области дизайна Эмоциональный дизайн мобильного приложения СберБанк Онлайн (6+) отмечен серебряной наградой ведущей премии в области дизайна A’ Design Award & Competition. Эксперты премии отметили дизайн приветственных заставок, анимации при загрузке и открыток, доступных в разделе «Диалоги».

При каждом входе в СберБанк Онлайн можно видеть шедевры Третьяковской галереи или работы современных иллюстраторов из набора «2041». А ещё в приложении можно собрать картинку профиля с помощью конструктора аватаров, выбрав для своего персонажа форму лица, оттенок кожи, цвет глаз, причёску и одежду.

В работе над СберБанк Онлайн мы стремимся к тому, чтобы приложение было не только функциональным, надёжным и удобным, но и красивым. Мы рады, что международное дизайн-сообщество высоко оценило результаты нашей работы в этом направлении.

Алексей Круглов

Директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка A’ Design Award & Competition — самая большая международная премия в области дизайна. В этом году на конкурс были поданы проекты из 108 стран в 104 дизайнерских дисциплинах.