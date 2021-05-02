Митрополит Тихон призвал верующих праздновать Пасху в чистоте, святости и добрых делах

Сегодня митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обратился к прихожанам с Пасхальным посланием. Особенность нынешнего обращения к пастве в том, что значительная часть его посвящена 800-летию со дня рождения святого благоверного Александра Невского. Это особенный для Владимирской земли и всей России год, отметил Владыка. Пасху митрополит Тихон призвал праздновать не в суете, а в чистоте, святости и добрых делах. «Призыв» приводит праздничное обращение полностью.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА,

МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО,

боголюбивым клирикам, честному монашеству

и благочестивым мирянам Владимирской епархии

«Смерть умертвися, и мы ожихом»

(Богородичен, гл. 2)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Христе отцы, братья и сестры!

Воскресение Христово – это не просто радостная весть, это якорь надежды для всех нас. В каких бы обстоятельствах ни встречали мы спасительную Пасху, Святая Церковь неизменно будет призывать нас «радоваться и веселиться» в сей день, ибо «Христос воста, веселие вечное». Поправ смертию смерть и тридневно воскреснув, Богочеловек Христос и нас делает сопричастниками этой Великой Победы, Своим Воскресением являя наше Общее воскресение! Разрушив адовы врата, Господь разрушил и власть смерти. Эта Великая Победа Христова дарует верующему человеку возможность обрести бессмертие и свободу.

Преподобный Епифаний Великий так рисует нам живые образы этой Победы: «Едва Господь наш Иисус Христос сошёл во ад, предшествовавшие Ему воинства Небесных Сил со дерзновением воскликнули у адских врат: «Возьмите врата, князи ваша, и внидет Царь Славы» (Пс. 23, 7). Адовы врата сокрушились, тёмные силы пришли в смятение, мрачные темницы отверзлись. Нерушимыми узами связан был враг нашего спасения, отнята вся его власть и сила, так что больше он не властен над теми, кто верует во Христа и следует за Ним».

Пасха Господня, Христово Воскресение упраздняет двойное зло – диавола и смерть. Грех непослушания, совершённый по наущению врага нашего спасения, справедливо подчинил всю человеческую природу смерти: «Царствовала смерть от Адама даже до Моисея и над несогрешившими по подобию преступления Адамова» (Рим. 5, 14). «Но вот, – продолжает преподобный Епифаний, – сошедший во ад Господь говорит Адаму: воскресни, творение Моё, воскресни, образ Мой, воскресни и восстань от мертвых; воскресни, восстань, идём отсюда! Я сотворил тебя не для ада, но для жизни».

И святитель Иоанн Златоуст говорит, что смерти нет для тех, кто Христов, кто верует во Христа, кто исповедует Ему свои прегрешения, кто, принимая преподаваемую в Таинствах Церкви благодать, побеждает грех. Таково следствие Божественного Домостроительства, такова премудрость, которая спасла нас крестными страданиями Господа Иисуса, о которых напомнили нам богослужения Страстной седмицы.

Пасха – это новая жизнь, ибо Крестная Жертва и Воскресение Господа нашего есть начало, возвращающее человека к его истинному назначению, к славе: «Якоже о Адаме вси умирают, такожде и о Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Как же нам, возлюбленные отцы, братья и сестры, стать причастниками этой Новой Жизни, проникнутой всерадостной пасхальной благодатью? Чтобы в эти святые дни узреть духовными очами Сладчайшего Господа нашего Иисуса весь Великий Пост Святая Церковь возвращала нас на путь спасения, учила сознательному исполнению долга, которым мы ранее столь безответственно пренебрегали – долга соблюдения Божественных заповедей! Святитель Григорий Богослов в «Слове на Пасху» призывает всех нас: «Христос из мертвых – восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей – восходите и вы; Христос из гроба – освобождайтесь от уз греха!». Последуем его призыву, и надежда наша, заключённая в словах Спасителя «рабе благий и верный, вниди в радость Господа твоего» (Мф. 25, 21), нас не посрамит.

К сожалению, не все люди входят в радость Воскресения. Увлекаясь временным, многие отказываются от великих и святых истин христианства. Поэтому порождённые бесчисленными грехами скорби, болезни и печали делаются неотъемлемой частью нашей жизни. Сколько бед и скорбей причинило нам и всему миру нынешнее губительное вирусное поветрие, сколько слёз пролито людьми, потерявшими родных и близких.

Господь наш Иисус Христос в Святом Евангелии (Лк. 13, 1-5) учит тому, чтобы каждый из нас, видя скорби и страдания других людей, стремился вникнуть в состояние собственной души, и в бедствии, постигшем ближних, видеть предостережение самому себе. Недаром на Святую Пасху наши благочестивые предки в первую очередь вспоминали о больных, престарелых, страждущих, заключённых и с пасхальным приветствием «Христос Воскресе!» устремлялись на дела благотворения и жертвенной христианской любви. Той любви, что в высшем своем проявлении доходит до принесения своей жизни в жертву ради благополучия других людей, как и Господь наш пожертвовал Собою за «жизнь мира и спасение» (Ин. 6, 50).

Эту любовь не познали те, кто предпочли смерть жизни.

Отличительные черты христианской любви – прощение, сострадание, взаимопомощь, служение ближнему до полагания души «за други своя» (Ин. 15, 13). Эту любовь мы зрим в святых угодниках Божиих – мучениках Христовых, страдальцах за веру, преподобных отцах, которые бескровным мученичеством самоотречения пронесли через всю жизнь свой спасительный крест, благоверных князьях и других правителях, жертвовавших всем ради блага Отечества, крепивших единство народа и созидавших могущество нашей православной страны.

Нынешний год – особенный для Владимирской земли и всей России. Мы отмечаем 800-летие со дня рождения святого благоверного Александра Невского, великого князя Владимирского. Наш кафедральный город, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, включён в программу всероссийских торжеств. Центральным событием празднования станет освящение храма в честь святого благоверного князя Александра и других наших князей в центре Владимира; закладной камень, положенный в основание этого храма, Его Святейшество Патриарх Кирилл освящал во время своего последнего визита на Владимирскую землю. А также ожидаем прибытие ковчега со святыми мощами святого князя Александра из храма Христа Спасителя.

Характеризуя личность святого Александра, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Он не должен оставаться в нашем сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков. Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Он был одним из тех, кто заложил основы нашего государства, ставшего общим домом как для православных, так и для представителей других традиционных религий».

Примечательно, что празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского приходится на следующий год после 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Два этих события, переходя одно в другое, демонстрируют преемственность российской истории, исполняют нас духом любви к своей стране, учат молодое поколение добрым делам, взирая на своих славных предков.

Возлюбленные отцы, братья и сестры! Воскресший Христос вновь сподобил нас радостно праздновать Пасху Божию спасительную. Будем же совершать её не в суете, не в лукавстве и пороках, а в чистоте, святости и добрых делах.

Желаю всем вам изобилия благодатной пасхальной радости, мира, здравия, благоденствия и спасения души! Пусть пасхальная радость озаряет сердца всех, кто сейчас молится в наших храмах на церковной службе, кто уже нашел свою дорогу в храм и тех, кто задумывается о смысле жизни, всех наших родных, близких и всех соотечественников наших!

«Едиными усты и единым сердцем» восхвалим Господа нашего Иисуса Христа – Искупителя, Победителя смерти и ада, прославляя Его нелицемерным благодарением и делами настоящей христианской любви, прощая все всем ради Воскресения Христова. Аминь.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский

****

Ранее «Призыв» сообщал, что Благодатный огонь из Иерусалима доставят во Владимир на Пасху. Встреча Святого пламени запланирована сегодня, 2 мая, в 16 часов. Верующие смогут приобщиться к этому великому чуду около Успенского собора рядом с колокольней.